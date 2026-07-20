Gli auricolari bluetooth Enco Clip 2 targati OPPO sono in promo su Amazon al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il costo degli auricolari bluetooth Enco Clip 2 di casa OPPO: l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un costo totale di 154€ (minimo storico). Acquistali direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto cliccando sul box qui in basso: Gli auricolari OPPO Enco Clip 2 offrono un'esperienza audio avanzata combinando qualità del suono, autonomia e comfort in un design leggero e resistente. Grazie alla tecnologia audio sviluppata con Dynaudio e al sistema con doppio driver dinamico da 11 mm e 9 mm, garantiscono un ascolto più ricco, preciso ed equilibrato.
Ulteriori dettagli sugli auricolari
Gli OPPO Enco Clip 2 assicurano fino a 40 ore di utilizzo complessivo grazie alla combinazione tra autonomia degli auricolari e capacità della custodia di ricarica. Ogni auricolare può offrire fino a 9,5 ore di riproduzione continua, rendendoli adatti sia al tempo libero sia agli spostamenti quotidiani.
La connessione Bluetooth 6.1 migliora stabilità, velocità ed efficienza nei collegamenti, garantendo un'esperienza fluida durante l'ascolto musicale, le chiamate e la visione di contenuti multimediali. Con un peso di soli 5,2 grammi per auricolare, gli OPPO Enco Clip 2 risultano comodi anche per utilizzi prolungati. La certificazione IP55 offre protezione contro polvere e sudore.