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Gli auricolari bluetooth Enco Clip 2 targati OPPO sono in promo su Amazon al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare al minimo storico il costo degli auricolari bluetooth Enco Clip 2 di casa OPPO.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/07/2026
Cuffie Oppo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il costo degli auricolari bluetooth Enco Clip 2 di casa OPPO: l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un costo totale di 154€ (minimo storico). Acquistali direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto cliccando sul box qui in basso: Gli auricolari OPPO Enco Clip 2 offrono un'esperienza audio avanzata combinando qualità del suono, autonomia e comfort in un design leggero e resistente. Grazie alla tecnologia audio sviluppata con Dynaudio e al sistema con doppio driver dinamico da 11 mm e 9 mm, garantiscono un ascolto più ricco, preciso ed equilibrato.

Ulteriori dettagli sugli auricolari

Gli OPPO Enco Clip 2 assicurano fino a 40 ore di utilizzo complessivo grazie alla combinazione tra autonomia degli auricolari e capacità della custodia di ricarica. Ogni auricolare può offrire fino a 9,5 ore di riproduzione continua, rendendoli adatti sia al tempo libero sia agli spostamenti quotidiani.

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La connessione Bluetooth 6.1 migliora stabilità, velocità ed efficienza nei collegamenti, garantendo un'esperienza fluida durante l'ascolto musicale, le chiamate e la visione di contenuti multimediali. Con un peso di soli 5,2 grammi per auricolare, gli OPPO Enco Clip 2 risultano comodi anche per utilizzi prolungati. La certificazione IP55 offre protezione contro polvere e sudore.

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