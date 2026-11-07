Path of Exile 2 presenta la nuova classe Shadow, gli Atti 5 e 6 e le altre novità della versione 1.0

L'aggiornamento segnerà la conclusione della campagna principale con gli Atti 5 e 6, introdurrà due nuovi classi giocabili, espanderà sensibilmente i contenuti endgame e porterà numerosi miglioramenti tecnici e di bilanciamento.

Grinding Gear Games ha svelato una lunga serie di novità in arrivo con la versione 1.0 di Path of Exile 2, il cui lancio completo è fissato per l'11 dicembre su PS5, Xbox Series X|S e PC.

La classe Shadow e le altre novità

Tra le novità più importanti troviamo l'arrivo di Shadow,la seconda nuova classe annunciata per la versione 1.0 insieme al Duelist. Si tratta di un combattente specializzato nell'uso di pugnali, trappole e meccaniche stealth, pensato per chi predilige uno stile di gioco rapido e aggressivo. La sua abilità distintiva è proprio la furtività, che permette di muoversi senza essere individuati dai nemici, tendere imboscate e ottenere potenti bonus offensivi quando si esce dall'ombra. Ogni uccisione azzera inoltre il tempo di recupero della stealth, favorendo un ritmo particolarmente dinamico.

La classe introduce anche nuove meccaniche dedicate. Entrando in stealth viene generata una "Shade", una copia oscura che distrae i nemici e replica alcuni attacchi in mischia, mentre la nuova risorsa Darkness può essere accumulata per potenziare i colpi successivi. Le trappole, inoltre, interagiranno direttamente con il sistema furtivo: piazzate mentre si è nascosti, resteranno inattive fino al momento dell'attacco, consentendo di pianificare imboscate particolarmente devastanti.

Sul fronte della campagna, gli Atti 5 e 6 porteranno i giocatori a tornare a Oriath, città ormai devastata da guerra e corruzione. I nuovi capitoli includeranno oltre 70 punti di interesse aggiuntivi e 23 battaglie della campagna, accompagnando l'avventura verso la conclusione della storia principale attraverso alcune delle ambientazioni e dei boss più ambiziosi mai realizzati dal team.

La versione 1.0 introdurrà inoltre la nuova lega Conquerors of Wraeclast, incentrata su guerre tra fazioni, conquista territoriale e assedi a castelli. Sarà possibile costruire il proprio potere militare, reclutare fino a tre comandanti da inviare in missione, guidare eserciti e contendere il controllo di oltre 100 fortezze sparse nell'Atlas. Ogni territorio conquistato garantirà bonus specifici, tra cui una maggiore rarità degli oggetti ottenuti e l'accesso ad aree esclusive. Grinding Gear Games ha inoltre rivisto in modo significativo la progressione endgame: l'Atlas Passive Tree è stato ricostruito attorno a 70 nodi più impattanti, mentre i punti passivi verranno ottenuti gradualmente completando obiettivi, sconfiggendo boss e conquistando mappe speciali, offrendo ai giocatori un controllo ancora maggiore sull'evoluzione delle attività di fine gioco.

L'aggiornamento includerà anche più di 40 nuovi oggetti unici, oltre 70 unici rielaborati, nuove abilità, una profonda revisione dell'albero delle passive e importanti modifiche alle Ascendancy esistenti. Grinding Gear Games promette infine miglioramenti prestazionali significativi, con guadagni fino al 25% delle prestazioni CPU, una gestione più efficiente della memoria e il supporto verificato a Steam Deck.