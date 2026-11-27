Proprio in occasione del lancio di Path of Exile 2 , che arriverà nella versione 1.0, questa volta free-to-play, il prossimo 11 dicembre su PC, Mac, PlayStation e Xbox, Grinding Gear Games ha deciso di portare una frazione del convegno che si tiene ad Auckland in giro per il mondo. Noi siamo stati invitati alla tappa europea, che ha avuto luogo in quel di Monaco di Baviera, e abbiamo avuto modo non solo di scambiare quattro chiacchiere con il director del gioco, Jonathan Rogers, ma anche di provare a fondo l'inedito Atto 5, la nuova classe Shadow e l'ascendente Knight per la classe Duelist.

Due anni fa quella che doveva essere una costola del sempre più mastodontico progetto free-to-play Path of Exile ha fatto il suo debutto in early access come videogioco a sé stante, vero e proprio seguito di un fenomeno che ha stregato i videogiocatori in tal misura da giustificare l'organizzazione (semi)ricorrente di un evento a tema, l'ExileCon, palcoscenico dove viene presentato il futuro di quest'universo apparentemente sconfinato.

Durante la nostra "visita" della fu grandiosa Oriath abbiamo subito notato quanto gli ambienti fossero variegati e dettagliati . L'influenza dell'arte e dell'architettura mediterranea classica è lampante, emergendo tanto dalla pavimentazione nascosta sotto lo strato di cenere che ricopre i bassifondi, quanto dalle statue e le suppellettili che adornano i quartieri alti, per non citare il gigantesco anfiteatro diventato fortezza delle mostruosità che, un tempo, intrattenevano il pubblico.

Per chi se lo fosse perso, Path of Exile 2 ambienta la sua storia venti anni dopo gli eventi del primo capitolo, riportandoci nel continente di Wraeclast, ancora più cupo e disperato di come lo avevamo lasciato. L'Atto 5, il penultimo del racconto (che verrà pubblicato assieme al sesto e conclusivo capitolo con la 1.0), ci ha condotto sulle coste di Oriath , una città in rovina piagata da orrende creature corrotte dal male, con l'intento di attraversare le sue vie martoriate per lanciare l'assalto finale alla Bestia, nemesi delle nemesi per chi conosce le vicende del mondo di gioco.

L’ombra che mancava

La novità più grande di questa prova è stata senz'ombra di dubbio la classe Shadow. Avevamo a disposizione diversi personaggi di livello avanzato tra cui scegliere e che abbiamo provato, ma non neghiamo che gran parte del tempo l'abbiamo passato in compagnia proprio di questa classe. Per quanto la Strega Infernalista avrà sempre uno spazio nel nostro cuore, giocare con l'Ombra è veramente una boccata d'aria fresca.

La classe Shadow

Qui la scelta furtiva non è solo un orpello accanto al nome di un personaggio agile che impugna due lame, ma qualcosa che cambia l'approccio al gioco in maniera quasi radicale. La peculiarità principale di questa nuova classe è il fatto di poter diventare sostanzialmente invisibili fino a che non si viene scoperti o non si decide di farsi scoprire. Quando l'abilità è attiva, il mondo di gioco si incupisce, lasciando solo delle "macchie" più luminose attorno ai nemici, a simboleggiare il loro campo visivo.

Le tattiche qui sono innumerevoli (specialmente a seconda dell'Ascendente scelto, Assassino o Infiltrato). Quella più tradizionale è attaccare, eliminare e tornare immediatamente nell'ombra, cosa consigliabile solo su nemici isolati e molto deboli (o che sapete di poter sopraffare in pochissimi secondi).

La caratteristica principale della classe Shadow è il potersi muovere nell'ombra

Altra strategia è quella di piazzare trappole incendiarie, velenose, accecanti e via dicendo lanciandole direttamente sotto i piedi dei nemici (che non si accorgeranno di nulla fintanto che siete occultati dalle tenebre) per poi attaccarli all'improvviso, provocando l'innesco simultaneo di tutti gli esplosivi posizionati.

Ma se non vi va di combattere con i nemici secondari, potete sempre optare per rimanere nell'ombra e passare indisturbati accanto a essi, raggiungendo senza troppi intoppi i punti d'interesse delle mappe e saltando svariati minuti di orde di mostri che si fiondano a peso morto su di voi.