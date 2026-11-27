Due anni fa quella che doveva essere una costola del sempre più mastodontico progetto free-to-play Path of Exile ha fatto il suo debutto in early access come videogioco a sé stante, vero e proprio seguito di un fenomeno che ha stregato i videogiocatori in tal misura da giustificare l'organizzazione (semi)ricorrente di un evento a tema, l'ExileCon, palcoscenico dove viene presentato il futuro di quest'universo apparentemente sconfinato.
Proprio in occasione del lancio di Path of Exile 2, che arriverà nella versione 1.0, questa volta free-to-play, il prossimo 11 dicembre su PC, Mac, PlayStation e Xbox, Grinding Gear Games ha deciso di portare una frazione del convegno che si tiene ad Auckland in giro per il mondo. Noi siamo stati invitati alla tappa europea, che ha avuto luogo in quel di Monaco di Baviera, e abbiamo avuto modo non solo di scambiare quattro chiacchiere con il director del gioco, Jonathan Rogers, ma anche di provare a fondo l'inedito Atto 5, la nuova classe Shadow e l'ascendente Knight per la classe Duelist.
L’Atto 5
Per chi se lo fosse perso, Path of Exile 2 ambienta la sua storia venti anni dopo gli eventi del primo capitolo, riportandoci nel continente di Wraeclast, ancora più cupo e disperato di come lo avevamo lasciato. L'Atto 5, il penultimo del racconto (che verrà pubblicato assieme al sesto e conclusivo capitolo con la 1.0), ci ha condotto sulle coste di Oriath, una città in rovina piagata da orrende creature corrotte dal male, con l'intento di attraversare le sue vie martoriate per lanciare l'assalto finale alla Bestia, nemesi delle nemesi per chi conosce le vicende del mondo di gioco.
Durante la nostra "visita" della fu grandiosa Oriath abbiamo subito notato quanto gli ambienti fossero variegati e dettagliati. L'influenza dell'arte e dell'architettura mediterranea classica è lampante, emergendo tanto dalla pavimentazione nascosta sotto lo strato di cenere che ricopre i bassifondi, quanto dalle statue e le suppellettili che adornano i quartieri alti, per non citare il gigantesco anfiteatro diventato fortezza delle mostruosità che, un tempo, intrattenevano il pubblico.
Ogni mappa dell'Atto 5 riesce a trasmettere l'atmosfera lugubre alla base del gioco in maniera molto differente, passando dal buio pesto delle fogne al soleggiatissimo e splendente quartiere nobiliare, giocando con l'illuminazione ambientale, con la densità dei nemici, con i confini visivi imposti dalla visuale isometrica per bilanciare sempre quella sottile linea che separa il timore di scoprire cosa si nasconde dietro l'angolo dalla sensazione di onnipotenza che restituisce il gameplay.
L’ombra che mancava
La novità più grande di questa prova è stata senz'ombra di dubbio la classe Shadow. Avevamo a disposizione diversi personaggi di livello avanzato tra cui scegliere e che abbiamo provato, ma non neghiamo che gran parte del tempo l'abbiamo passato in compagnia proprio di questa classe. Per quanto la Strega Infernalista avrà sempre uno spazio nel nostro cuore, giocare con l'Ombra è veramente una boccata d'aria fresca.
Qui la scelta furtiva non è solo un orpello accanto al nome di un personaggio agile che impugna due lame, ma qualcosa che cambia l'approccio al gioco in maniera quasi radicale. La peculiarità principale di questa nuova classe è il fatto di poter diventare sostanzialmente invisibili fino a che non si viene scoperti o non si decide di farsi scoprire. Quando l'abilità è attiva, il mondo di gioco si incupisce, lasciando solo delle "macchie" più luminose attorno ai nemici, a simboleggiare il loro campo visivo.
Le tattiche qui sono innumerevoli (specialmente a seconda dell'Ascendente scelto, Assassino o Infiltrato). Quella più tradizionale è attaccare, eliminare e tornare immediatamente nell'ombra, cosa consigliabile solo su nemici isolati e molto deboli (o che sapete di poter sopraffare in pochissimi secondi).
Altra strategia è quella di piazzare trappole incendiarie, velenose, accecanti e via dicendo lanciandole direttamente sotto i piedi dei nemici (che non si accorgeranno di nulla fintanto che siete occultati dalle tenebre) per poi attaccarli all'improvviso, provocando l'innesco simultaneo di tutti gli esplosivi posizionati.
Ma se non vi va di combattere con i nemici secondari, potete sempre optare per rimanere nell'ombra e passare indisturbati accanto a essi, raggiungendo senza troppi intoppi i punti d'interesse delle mappe e saltando svariati minuti di orde di mostri che si fiondano a peso morto su di voi.
Il Knight e lo scudiero
L'altra grande introduzione è l'ascendente Knight per la classe Duelist. Completamente all'opposto dell'Ombra, il Cavaliere nasce per chi vuole sferzare le fila nemiche come fossero steli d'erba. La sua caratteristica più evocativa è sicuramente quella di poter arruolare uno scudiero da portare al seguito e da gestire proprio come se si trattasse di un personaggio "bonus", scegliendo vestiario, armi e perfino gemme di abilità da incastonare.
Per il resto, il Cavaliere può utilizzare gli stendardi dei diversi clan del Continente per evocare sul campo di battaglia poteri legati alle relative fazioni o montare su una biga con cui falciare e debilitare momentaneamente gli avversari. Insomma, se procedere a testa bassa menando le mani è la vostra vocazione, questo ascendente presenta quel qualcosa in più che lo differenzia dal solito guerriero tutto d'un pezzo.
Boss più rifiniti e combattimenti più frenetici
Path of Exile è sempre stato molto legato alla figura del boss che si frappone tra voi e la prossima tappa del vostro viaggio. Con questo secondo capitolo, Grinding Gear Games sembra aver voluto alzare l'asticella proponendo delle sfide non solo avvincenti (e maledettamente impegnative), ma anche rifinite sul piano di animazioni e movimenti. Noi ne abbiamo affrontati diversi, alcuni più ostici di altri, ma tutti presentavano fasi che richiedevano grandi riflessi e un certo grado di tattica, entrambi gli elementi aiutati dall'introduzione dei comandi WASD (anche se è ancora possibile decidere di controllare il proprio personaggio con il pulsante sinistro del mouse) e dalla schivata con la barra spaziatrice, due aggiunte che fanno avvicinare ancora di più il gioco a uno dei suoi principali avversari commerciali, nonché grande fonte d'ispirazione, ovvero Diablo IV.
I combattimenti, quindi, si fanno in una certa misura più frenetici, cosa evidenziata dall'accanimento dei boss sui giocatori, bombardati senza sosta da attacchi sia fisici sia magici sia ambientali. Per quanto alcuni avversari siano indubbiamente ben congegnati a livello di struttura dello scontro e qualità stilistica, abbiamo incontrato anche dei nemici meno affascinanti e poco leggibili, su tutti il "Re dei Ratti" nelle fogne della città, un combattimento poco avvincente, per lo più prevedibile e, nonostante ciò, martoriato da problemi tecnici legati soprattutto alla gestione degli spazi stretti, da sempre il tallone d'Achille della serie.
Oggetti, gemme e albero passivo
Rispetto al primo Path of Exile, gli oggetti presenti non solo si trovano in misura maggiore durante l'esplorazione delle mappe, ma aumenteranno anche di numero con l'arrivo della 1.0 (si parla di 240 oggetti base e 40 unici, oltre a diversi restyling dal passato del franchise). A questi si unisce la già testata nuova assegnazione delle gemme, ovvero le abilità che utilizzerete effettivamente durante il gioco, ora con una pagina dedicata. Per quanto abbiamo potuto vedere, considerando anche il fatto che stessimo giocando con personaggi preimpostati di cui non conoscevamo abilità e caratteristiche, ci è parsa comunque più confusionaria e meno immediata rispetto alla gestione negli alloggiamenti dell'equipaggiamento che abbiamo imparato ad amare con il primo capitolo, ma nulla che non si riesca a padroneggiare con diverse ore di pratica.
Anche l'albero delle abilità passive continua a crescere: oltre 2000 nodi che rappresentano il paradiso dei veterani dei giochi di ruolo e l'inferno per i novizi, ma senza il quale non si riuscirebbe a scendere così a fondo nella costruzione del proprio personaggio ideale.
Avere la possibilità di esplorare le ramificazioni con tale perizia permette di creare veramente degli ibridi portentosi che faranno commuovere chi è cresciuto con questo tipo di giochi e ha sempre sentito la cinghia tirare.
Con quelle già citate, il numero delle classi disponibili al lancio arriva a 10, ognuna con almeno un paio di Ascendenti che fanno salire il conto a 26 tipi differenti di personaggi giocabili, una manna per chi ha intenzione di imbarcarsi nelle Leghe temporanee, ovvero le campagne lampo con regole speciali che hanno fatto la fortuna del primo capitolo.
Proprio come il suo predecessore, la quantità non manca di certo. Resta da vedere se Grinding Gear Games riuscirà a trovare e mantenere anche il bilanciamento con l'altro grande e decisamente più importante tassello del mosaico: la qualità.
RPG o RTS?
Durante l'evento ci è stata mostrata una nuova Lega che debutterà all'uscita della versione 1.0: Conquerors of Wraeclast, una sorta di ibrido tra l'avventura base e un RTS con dinamiche gestionali. Non abbiamo avuto modo di provarla con mano, ma la presentazione ci ha più o meno dato un'idea di ciò che proporrà.
Si parte da una mappa comune dove i giocatori della Lega controllano una fortezza da mantenere e migliorare. I giocatori sono, poi, chiamati ad assaltare una rocca nemica, decidendo come posizionare il proprio esercito.
Schierata la formazione, parte lo scontro vero e proprio (che non differisce molto da quello presente nella campagna principale) dove con il nostro personaggio facciamo strada all'armata verso le porte nemiche. Una volta sfondate, bisogna ripulire il forte e soverchiare il comandante posto a sua difesa, cosa che accrescerà il nostro prestigio e quello della fazione di appartenenza.
Audiovisivo da primo della classe, ma con bug di compenetrazione
Sul piano audiovisivo, Path of Exile 2 è un gioiello raro. Sicuramente il fatto di averlo provato su una configurazione di fascia altissima ha il suo peso, ma pare essere comunque una delle esperienze isometriche tecnicamente più affascinanti che si possono trovare oggi sul mercato. Non abbiamo riscontrato neanche un calo di fotogrammi dall'inizio alla fine della prova, rimanendo sempre sopra la soglia dei 200, gestendo anche i momenti più affollati o visivamente impegnativi con scioltezza. Probabilmente non sarà il risultato ottenibile su molte altre configurazioni, ma già il fatto che girasse senza intoppi almeno in questa circostanza fa ben sperare per una buona ottimizzazione anche su dispositivi meno performanti.
Il sistema d'illuminazione è senz'altro il protagonista della complessità visiva del titolo, seguito dall'attenzione maniacale al dettaglio dei modelli e all'effettistica generale. Ma a rubare il nostro cuore sono state principalmente le animazioni.
Dai personaggi principali alle interazioni secondarie, fino ai ratti delle fogne e alle mosse contestuali dei boss più imperiosi, non abbiamo mai passato cinque minuti senza meravigliarci di un movimento inedito capace di amalgamarsi agilmente con il mondo di gioco e ciò che vi accade all'interno.
Il rovescio della medaglia, però, esiste, e non è altrettanto apprezzabile. Siamo, infatti, incappati in molteplici bug legati principalmente alla compenetrazione del personaggio con il terreno e gli oggetti dello scenario, cosa che indubbiamente, in un gioco che fa della velocità di reazione e di movimento il suo fulcro principale, fa imbestialire non poco, specie se capita durante l'ennesimo tentativo di abbattere un boss particolarmente impegnativo.
Ormai ci siamo. Qualche giorno e potremo finalmente tornare a immergerci completamente nella torbida Wraeclast, creando personaggi che già prefigurano una profondità d'azione ruolistica straordinaria e un combattimento che varia drasticamente tra una classe e l'altra. Anche a livello audiovisivo pare essere tutto ciò che gli amanti del genere hanno sempre sognato, al netto di qualche bug fastidioso che si spera sistemino prima del nostro sbarco nel mondo di Path of Exile 2. Non vediamo l'ora di mettere le mani sulla Lega simil-RTS di Conquerors of Wraeclast: che sia la vera sorpresa di questo ritorno?
CERTEZZE
- La nuova classe Shadow sarà la preferita di molti
- Audiovisivamente sembra imperdibile
DUBBI
- I bug più fastidiosi verranno sistemati prima del lancio?
- Conquerors of Wraeclast ha tutto da dimostrare