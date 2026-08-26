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Path of Exile 2 ha una data di uscita in versione 1.0 per PC, PS5 e Xbox Series X|S

Grinding Gear Games ha annunciato la data di uscita della versione 1.0 di Path of Exile 2: vediamo i dettagli ufficiali confermati.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   26/08/2026
Un personaggio di Path of Exile 2 con in mano una sfera di fuoco e un mostro a fianco
Path of Exile 2
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Path of Exile 2 è disponibile in versione accesso anticipato dal dicembre 2024 e dopo un paio di anni è finalmente pronto ad arrivare alla versione 1.0. Grinding Gear Games ha infatti svelato che il suo free to play sarà pubblicato in versione completa l'11 dicembre 2026 su PC (Steam ed Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S.

Vediamone il trailer e i dettagli.

Il trailer di Path of Exile 2

Path of Exile 2 propone cooperativa locale con un solo account, la possibilità di giocare con due account sulla stessa console e ora introdurrà anche il cross-play completo e la cross-progression, così da non perdere i propri progressi.

Alla fine del sesto atto della campagna di Path of Exile 2, si attiva l'endgame con oltre 100 mappe con un boss dedicato ciascuna. Più dettagli a riguardo arriveranno più avanti. Path of Exile 2 include 12 classi base, con tre specializzazioni l'una, per un totale di 36 combinazioni. Propone un nuovo sistema di gemme delle abilità, con centinaia di scelte a disposizione e un albero delle abilità passive con oltre 1500 possibilità di personalizzazione.

La nuova stagione, l'accesso gratuito e un grosso sconto hanno riportato i giocatori in Path of Exile 2 La nuova stagione, l'accesso gratuito e un grosso sconto hanno riportato i giocatori in Path of Exile 2

Il team conferma anche che Path of Exile 2 e il suo predecessore continueranno a essere supportati, che rimarranno free to play e mai "pay to win", con nuove espansioni in arrivo nel tempo. Inoltre, gli acquisti sono condivisi tra i due giochi.

Diteci, proverete Path of Exile 2?

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