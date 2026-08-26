Path of Exile 2 ha una data di uscita in versione 1.0 per PC, PS5 e Xbox Series X|S

Path of Exile 2 è disponibile in versione accesso anticipato dal dicembre 2024 e dopo un paio di anni è finalmente pronto ad arrivare alla versione 1.0. Grinding Gear Games ha infatti svelato che il suo free to play sarà pubblicato in versione completa l'11 dicembre 2026 su PC (Steam ed Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S.

Vediamone il trailer e i dettagli.