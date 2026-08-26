Annunciato Exterminauts, uno sparatutto cooperativo sci-fi dagli autori di Dead by Daylight

Level Infinite e gli sviluppatori di Behaviour Interactive, in collaborazione con Team Shooter & Creative, hanno annunciato Exterminauts, uno sparatutto in terza persone cooperativo di stampo sci-fi. Il gioco sarà disponibile nel corso del 2027 su PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam, Epic Games Store ed Epic Games Store).
Il gioco è ambientato sul mondo alieno e martoriato di Tian, dove i giocatori vestono i panni degli Exterminaut, professionisti interstellari addestrati per eliminare minacce, riparare infrastrutture critiche e intervenire in situazioni d'emergenza.
I primi dettagli
Le missioni si svolgono in ambienti industriali ostili, in cui natura, macchinari e forme di vita extraterrestri si intrecciano generando scenari imprevedibili. L'obiettivo è completare incarichi ad alta pressione, contenere le crisi e riuscire a estrarre vivi prima che gli incontri alieni degenerino.
Ogni ordine di lavoro completato fornisce risorse utili per migliorare l'equipaggiamento, potenziare gli strumenti e prepararsi a incarichi sempre più complessi. Con contratti che introducono ostacoli e opportunità sempre diverse, i giocatori devono adattarsi, collaborare e affinare le proprie abilità per sopravvivere al prossimo "sporco lavoro" assegnato.
Il sistema di combattimento ruota attorno a power tools armati, ovvero armi speciali ispirate agli strumenti da lavoro: Ice Gun, Electric Gun, Anti‑Gravity Gun, Foam Gun. A queste si aggiungono azioni dinamiche come scivolate, zipline, rotolate e abilità Overclock che amplificano temporaneamente la potenza dell'arsenale.