Annunciato Exterminauts, uno sparatutto cooperativo sci-fi dagli autori di Dead by Daylight

Level Infinite e gli sviluppatori di Behaviour Interactive, in collaborazione con Team Shooter & Creative, hanno annunciato Exterminauts, uno sparatutto in terza persone cooperativo di stampo sci-fi. Il gioco sarà disponibile nel corso del 2027 su PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam, Epic Games Store ed Epic Games Store).

Il gioco è ambientato sul mondo alieno e martoriato di Tian, dove i giocatori vestono i panni degli Exterminaut, professionisti interstellari addestrati per eliminare minacce, riparare infrastrutture critiche e intervenire in situazioni d'emergenza.