Joe Brammer, amministratore delegato di Bulkhead, ritiene che gli sviluppatori di Battlefield 6 abbiano seguito troppo le richieste della community, finendo per cadere in una vera e propria trappola.

Wardogs ha ottenuto un buon successo poco dopo il debutto in Accesso Anticipato, superando i tre milioni di copie vendute. La situazione di Battlefield 6, parallelamente, sembra attraversare una fase meno positiva. Nonostante un ottimo debutto, il numero di giocatori è diminuito con il passare dei mesi e, almeno su PC, si è stabilizzato tra i 20.000 e i 30.000 utenti simultanei. Per Joe Brammer, amministratore delegato e co-fondatore dello studio Bulkhead, responsabile di Wardogs, uno degli errori di Battlefield 6 sarebbe stato quello di cercare di seguire eccessivamente le richieste della community, finendo per perdere una direzione precisa.

Battlefield 6 sarebbe caduto nella trappola di accontentare tutti Come anticipato, Battlefield 6 ha avuto un debutto molto positivo, ma i numeri registrati successivamente raccontano una situazione differente. Almeno su PC, il numero di giocatori simultanei si è stabilizzato tra i 20.000 e i 30.000, una cifra discreta, ma decisamente inferiore rispetto ai risultati iniziali. Secondo Brammer, come dichiarato durante un'intervista a Hivemind World, uno dei problemi della serie sarebbe proprio il costante tentativo di seguire i desideri della community, una strategia che rischia di compromettere la direzione generale del progetto. "Se guardi al modo in cui operiamo, chiariamo sempre in modo inequivocabile: 'No, no, non intendiamo raccogliere costantemente i feedback e metterli in pratica'", ha spiegato. "A volte lo facciamo; a volte ci sono spunti validi. Ma spesso semplicemente non ce ne sono. Penso che siano caduti nella trappola di fare tutto ciò che dice la community e i giocatori". Si tratta comunque di un'opinione da prendere con le pinze, anche perché non tutti i giocatori condividono questo punto di vista. Alcuni fan di Battlefield, infatti, lamentano proprio il problema opposto, sostenendo di non essere sufficientemente ascoltati dagli sviluppatori.