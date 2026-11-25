Wardogs ha ottenuto un buon successo poco dopo il debutto in Accesso Anticipato, superando i tre milioni di copie vendute. La situazione di Battlefield 6, parallelamente, sembra attraversare una fase meno positiva. Nonostante un ottimo debutto, il numero di giocatori è diminuito con il passare dei mesi e, almeno su PC, si è stabilizzato tra i 20.000 e i 30.000 utenti simultanei. Per Joe Brammer, amministratore delegato e co-fondatore dello studio Bulkhead, responsabile di Wardogs, uno degli errori di Battlefield 6 sarebbe stato quello di cercare di seguire eccessivamente le richieste della community, finendo per perdere una direzione precisa.
Battlefield 6 sarebbe caduto nella trappola di accontentare tutti
Come anticipato, Battlefield 6 ha avuto un debutto molto positivo, ma i numeri registrati successivamente raccontano una situazione differente. Almeno su PC, il numero di giocatori simultanei si è stabilizzato tra i 20.000 e i 30.000, una cifra discreta, ma decisamente inferiore rispetto ai risultati iniziali. Secondo Brammer, come dichiarato durante un'intervista a Hivemind World, uno dei problemi della serie sarebbe proprio il costante tentativo di seguire i desideri della community, una strategia che rischia di compromettere la direzione generale del progetto.
"Se guardi al modo in cui operiamo, chiariamo sempre in modo inequivocabile: 'No, no, non intendiamo raccogliere costantemente i feedback e metterli in pratica'", ha spiegato. "A volte lo facciamo; a volte ci sono spunti validi. Ma spesso semplicemente non ce ne sono. Penso che siano caduti nella trappola di fare tutto ciò che dice la community e i giocatori".
Si tratta comunque di un'opinione da prendere con le pinze, anche perché non tutti i giocatori condividono questo punto di vista. Alcuni fan di Battlefield, infatti, lamentano proprio il problema opposto, sostenendo di non essere sufficientemente ascoltati dagli sviluppatori.
Due visioni diverse?
Wardogs, da un lato, sembra essere riuscito a convincere proprio dove alcuni sparatutto degli ultimi anni avevano lasciato i giocatori insoddisfatti. Il titolo lascia infatti grande libertà d'azione, permettendo a ciascuno di scegliere come affrontare le situazioni, mentre ogni contributo utile viene ricompensato: un elemento che rappresenta uno dei punti centrali dell'intera esperienza.
Dall'altro lato, Battlefield 6 sembra faticare maggiormente nel trovare il giusto equilibrio tra la propria visione e le aspettative della community. E voi che ne pensate? Siete d'accordo con il punto di vista di Joe Brammer oppure credete che ascoltare e dare maggiore importanza ai feedback dei giocatori sia sempre una scelta positiva?