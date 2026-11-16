EA assume un altro ex-boss di Call of Duty per lavorare a Battlefield

Electronic Arts continua ad apportare modifiche all'assetto degli studi responsabili di Battlefield e in queste si nota una tendenza verso l'adozione di un'organizzazione simile a quella vista in Activision con Call of Duty, come emerge anche dalla nuova posizione assunta alla guida della serie da parte di un ex-boss del franchise rivale.
Alla guida degli studi che si occupano di Battlefield c'è ora Byron Beede, che sostanzialmente ha preso il posto occupato in precedenza da Vince Zampella, tragicamente scomparso in un incidente stradale circa un anno fa, occupandosi però anche di altri settori di EA, come gli studi dedicati agli action RPG.
Più specificamente incentrato su Battlefield è invece il ruolo assunto da Sam Cooper, che di fatto è stato spostato alla guida dei team dedicati allo sparatutto nello specifico, e questi ha una certa esperienza nell'ambito maturata in Call of Duty.
La CODizzazione di Battlefield
Cooper ha svelato direttamente di aver recentemente assunto il nuovo ruolo in EA più incentrato su Battlefield, ed è un personaggio adatto a questo ruolo considerando i suoi trascorsi presso Activision.
In precedenza, lo sviluppatore era stato nel management della divisione global product di Call of Duty, anche come capo degli elementi live service della serie.
Modifiche di questo tipo all'organizzazione delle compagnie, con passaggi anche clamorosi da un titolo all'altro della concorrenza sono abbastanza all'ordine del giorno nell'industria videoludica, tuttavia si nota una certa tendenza di Battlefield verso una replica del modello Call of Duty.
Lo stesso Byron Beede proviene proprio da Activision e ha lavorato in precedenza su Call of Duty ed è stato incaricato di prendere il ruolo di capo degli studi. Questi ha quindi chiamato a sé anche Cooper, altro elemento storico di Call of Duty, per piazzarlo in maniera più diretta al controllo dei Battlefield Studios.
Nel frattempo, Battlefield 6 prosegue il suo percorso con le novità in arrivo nella Stagione 5 e nel 2027.