EA assume un altro ex-boss di Call of Duty per lavorare a Battlefield

Electronic Arts continua ad apportare modifiche all'assetto degli studi responsabili di Battlefield e in queste si nota una tendenza verso l'adozione di un'organizzazione simile a quella vista in Activision con Call of Duty, come emerge anche dalla nuova posizione assunta alla guida della serie da parte di un ex-boss del franchise rivale.

Alla guida degli studi che si occupano di Battlefield c'è ora Byron Beede, che sostanzialmente ha preso il posto occupato in precedenza da Vince Zampella, tragicamente scomparso in un incidente stradale circa un anno fa, occupandosi però anche di altri settori di EA, come gli studi dedicati agli action RPG.

Più specificamente incentrato su Battlefield è invece il ruolo assunto da Sam Cooper, che di fatto è stato spostato alla guida dei team dedicati allo sparatutto nello specifico, e questi ha una certa esperienza nell'ambito maturata in Call of Duty.