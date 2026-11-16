Gli occhiali smart di Apple sono in sviluppo, ma alcuni utenti potrebbero restare esclusi

I primi occhiali smart di Apple sono ormai in sviluppo da diverso tempo e l'obiettivo dell'azienda di Cupertino è quello di ritagliarsi uno spazio in un settore già popolato da concorrenti come Google e Samsung. In questo scenario, l'integrazione con Siri AI potrebbe giocare un ruolo fondamentale, ma sembra che il prodotto non sarà destinato a tutti gli utenti . Gli occhiali potrebbero infatti essere compatibili esclusivamente con iPhone . Specifichiamo che l'immagine di copertina è puramente indicativa.

Gli occhiali smart di Apple non saranno compatibili con Android

Come anticipato, secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple punterebbe soprattutto su Siri AI e sul vasto ecosistema dell'App Store per distinguere i propri occhiali smart dalla concorrenza. L'obiettivo è consentire agli utenti di interagire con le applicazioni direttamente attraverso l'assistente vocale, senza dover necessariamente estrarre lo smartphone dalla tasca. Sarà quindi possibile, ad esempio, ordinare un caffè o riservare un tavolo al ristorante semplicemente utilizzando la voce.

Apple sta lavorando ai suoi primi occhiali smart

La principale limitazione riguarderebbe però la compatibilità con gli altri dispositivi. A differenza degli occhiali smart di Samsung e Google, che supportano anche gli iPhone, il prodotto di Apple richiederebbe necessariamente uno smartphone della stessa azienda. Una scelta che permetterebbe di sfruttare al meglio l'integrazione con Siri AI e le funzionalità dell'ecosistema Apple, ma che potrebbe anche restringere il pubblico interessato. Resta quindi da capire se questa strategia sarà sufficiente per competere con gli altri produttori del settore.

Per quanto riguarda il design, i prototipi sarebbero leggermente più sottili rispetto ai Ray-Ban Meta di seconda generazione. Tra le caratteristiche emerse troviamo anche la connettività Wi-Fi e una versione semplificata di visionOS 28. Gli occhiali, inoltre, non dovrebbero integrare alcun display per la realtà aumentata. Proprio per questo motivo, alcuni dipendenti Apple li avrebbero descritti come degli "AirPods per il viso", sottolineando un approccio maggiormente orientato all'interazione vocale e alle funzionalità smart piuttosto che alla realtà aumentata.