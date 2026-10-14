Le nuove skin di Battlefield 6 potrebbero essere state generate con l'IA, secondo alcuni giocatori

La quinta stagione di Battlefield 6 debutta insieme al nuovo Battle Pass, che include diverse ricompense e oggetti cosmetici. Tuttavia, alcune skin hanno attirato l'attenzione dei giocatori per una serie di dettagli insoliti, che hanno alimentato i sospetti su un possibile utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa . Le incongruenze riguardano posizioni anomale delle armi ed errori di battitura, imperfezioni che generalmente si notano spesso nelle immagini generate con l'IA.

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Un ulteriore esempio riguarda un soldato pesantemente corazzato , simile a un artificiere specializzato nella disattivazione degli ordigni esplosivi. Nonostante la protezione decisamente ingombrante, il personaggio ha la testa completamente scoperta : un dettaglio che ha suscitato sia ironia che perplessità tra i giocatori.

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Alcune segnalazioni sono state condivise su X da Battlefield Intel , un account indipendente dedicato al gioco. Una delle immagini mostra un soldato con una maschera che ricorda per certi versi quella di Batman. A colpire alcuni utenti, però, è soprattutto la presenza di cinque pistole fissate alle tasche sul petto del giubbotto tattico , in una disposizione abbastanza insolita.

Un sospetto già emerso in passato

Le polemiche sull'eventuale utilizzo dell'intelligenza artificiale in Battlefield 6 non sono nuove. Già nel 2025 alcuni giocatori avevano individuato un adesivo che raffigurava un fucile apparentemente dotato di due canne, un'anomalia piuttosto insolita. Prima dell'uscita del gioco, Rebecka Coutaz, vicepresidente e general manager di DICE, aveva spiegato alla BBC che l'IA generativa era stata utilizzata nelle prime fasi dello sviluppo per lasciare ai team più tempo e spazio per essere creativi.

Tuttavia, aveva inoltre dichiarato che i giocatori non avrebbero mai visto contenuti generati con questa tecnologia nel gioco finale. Per il momento, però, gli errori notati dai giocatori non confermano che le skin siano state realizzate con l'IA. Come sempre, fateci sapere che ne pensate nei commenti qui sotto. Nel frattempo, Battlefield 6 aggiunge l'Ultimate Shortcut Kit, un pacchetto da 30 euro che consente di accelerare la progressione.