OnePlus è fuori da Europa e USA, ma il OnePlus 16 è molto desiderato

OnePlus ha ufficialmente detto addio a Europa e USA, con l'interruzione definitiva della distribuzione di nuovi prodotti. La decisione, per chi non lo sapesse, rientra in un ampio ridimensionamento dell'azienda e in un cambio di strategia, sempre più orientata verso OPPO. Sarà proprio quest'ultima, tra l'altro, a occuparsi degli aggiornamenti e dell'assistenza per i dispositivi OnePlus già venduti. Una notizia che ha lasciato l'amaro in bocca a diversi utenti e che, a quanto pare, trova un interessante riscontro negli ultimi sondaggi, dai quali emerge un interesse ancora molto elevato per un modello in particolare.

Una decisione ingiusta? Questo mese, il One Plus 16 farà il suo debutto in Cina. Si tratta di un dispositivo con caratteristiche molto interessanti e, in base a un sondaggio condotto da Android Authority (fonte in calce), sono molti gli utenti che vorrebbero acquistarne uno. Chiaramente, va specificato che si tratta di dati relativi al mercato USA. Per questo motivo, giriamo la stessa domanda ai nostri lettori: sareste interessati anche voi a un dispositivo di questo tipo? Al sondaggio di Android Authority hanno partecipato 2.252 utenti. Il 61%, pari a 1.379 persone, ha dichiarato che acquisterebbe senza alcun dubbio il nuovo OnePlus 16, mentre un ulteriore 32% ha mostrato interesse, precisando però che la decisione finale dipenderebbe dal prezzo. Solo 154 intervistati hanno dichiarato che non acquisterebbero il prodotto. I risultati del sondaggio Insomma, come potete vedere, si tratta di numeri piuttosto chiari, che mostrano quanto sarebbe stato elevato l'interesse degli utenti verso un dispositivo di questo tipo. Tuttavia, siamo destinati a vederlo solo da lontano, dato che non arriverà mai qui. OnePlus dice addio a Europa e USA: ufficiale il ritiro immediato e lo stop ai nuovi smartphone