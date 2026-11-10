I videogiochi stanno salvando Star Wars, o forse è il contrario?

Due dei giochi più sorprendenti dell'anno, Galactic Racer e Zero Company, hanno una cosa in comune: sono entrambi ambientati nell'universo di Star Wars. Mentre l'epopea fantascientifica più famosa di tutti i tempi fatica al cinema come in televisione, la strategia Disney di offire la licenza a partner selezionati sta riscuotendo parecchio successo in ambito videoludico. Non solo questi giochi vendono bene, sono anche in grado di offrire sistemi originali e dal sapore particolare, un approccio rinfrescante e di cui molti, anzi moltissimi, aspettavano in qualche forma il ritorno.
Strategico a sorpresa
Partiamo da Star Wars: Zero Company, gioco a cui ho dato 9 nella recensione. Il gioco BitReactor ha il merito di aver riportato in auge il sistema di gioco di XCOM rendendolo più amichevole e comprensibile che mai, lo ha arricchito con delle meccaniche legate alle relazioni sociali dei personaggi mutuato dal sottovalutato Midnight Sun, ha avuto infine l'ardire di tornare ad esplorare il mondo dei cloni ricollegandosi direttamente all'amatissima serie animata del 2008 a loro dedicata.
XCOM 2 è senza dubbio un gioco molto più complesso, profondo, difficile, ma Zero Company lo possono giocare e portare a termine piu o meno tutti. È accessibile e avvincente, ma resta comunque un'esperienza fatta di sistemi e meccaniche con le quali interagire e manipolare il gameplay. È fatta con amore e fatica, addirittura il team è finito in cassa integrazione prima del lancio ed è potuto tornare a lavoro per le successive patch solo una volta che Zero Company ha iniziato a vendere sufficientemente bene. Per poi riprendere a licenziare, sfortunatamente...
È strano vedere un gioco dedicato a una delle proprietà intellettuali più famose e remunerative attraversare ostacoli del genere, come del resto è strano vederla declinata in uno strategico con un protagonista quarantenne invece che il classico teen-ager pronto a menare tutti. Zero Company è un gioco piccolo secondo certi pazzi standard odierni, eppure è riuscito a sgattaiolare fuori da una Electronic Arts che forse si era persino dimenticata di averlo in sviluppo.
Il sogno di Sebulba
Meno sofferta, ma non meno sorprendente la nascita di Star Wars: Galactic Racer, gioco di corse assegnato a una software house inglese piccola e appena nata, costruita da braccia giovani e guidata da scellerati veterani come piacciono a me. Il risultato è un gioco a dir poco speciale, un'esperienza che azzera di colpo l'attesa oramai divenuta estenuante verso un nuovo F-Zero o un nuovo Wipeout. Star Wars: Galactic Racer non è solo un grandissimo gioco: è un classico istantaneo che, sono certo, verrà scoperto gradualmente da sempre più persone.
La guida è straordinaria, graficamente è incredibile come lo sarebbe il cabinato più moderno in sala giochi, può inoltre contare su una modalità carriera unica nel suo genere e dannatamente avvincente. Niente riprova, niente riavvolgitempo e pure un numero limitato di incidenti concessi; se muori sei fuori fino al campionato successivo, se perdi anche. E poi hai ben tre tipologie di mezzi molto diversi tra loro che è possibile costruirsi da zero e migliorare nel tempo, centinaia di abilità e parti meccaniche diverse con le quali sperimentare durante la stagione.
Un campionato potresti dover spendere un occhio dalla testa per riparare pezzi difettosi, e nel successivo mettere subito le mani nel meccanismo epico che volevi a tutti i costi provare. Ogni volta occasioni e sfortune saranno diverse. Galactic Racer offre pure incidenti straordinari, di quelli che ti fanno proprio urlare dalla gioia e dalla disperazione, a seconda di chi è andato a sfracellarsi. Ciliegina sulla torta: nel gioco sono incluse anche le gare dei pod direttamente da Episode 1, con tanto di Sebulba e mega citazione all'amatissimo racer per Nintendo 64.
Un aiuto reciproco
Star Wars: Zero Company e Star Wars: Galactic Racer rappresentano un modo di creare videogame che oggi è difficile trovare in giro, soprattutto con delle rifiniture da gioco di altissima fascia. Entrambi offrono un divertimento diretto e spontaneo, senza quelle meccaniche ossessivo compulsive che nemmeno notiamo più, ma che affliggono tantissimi giochi moderni. Star Wars offre a questi progetti la visibilità che forse non avrebbero avuto, prendendosi in cambio parte della credibilità che questi progetti stanno raccogliendo.
Il risultato è un buon successo di entrambi i giochi e la gioia nel tornare a vedere il nome Star Wars accanto a progetto originali, inaspettati e persino mossi da un certo senso di ribellione costruttiva. Una sinergia, quella tra Star Wars e i videogiochi, che potrebbe continuare a dare ottimi risultati attraverso Fate of the Old Republic, progetto che segna il ritorno di Casey Hudson, fondatore di Bioware, ai videogiochi; c'è poi Star Wars Eclipse di Quantic Dreams, di cui è stato confermato lo sviluppo prima dell'estate; esistono anche diversi progetti di cui da tempo non si sa più nulla, come lo Star Wars di EA Motive. Infine non possiamo non citare il nuovo Fallen Order di Respawn, terzo e ultimo capitolo di una serie amatissima.
La Galassia lontana, lontana ha ancora tanto da dire, evidentemente. Per il momento, però, solo i videogiochi hanno saputo raccogliere questa importante eredità.