I videogiochi stanno salvando Star Wars, o forse è il contrario?

Due dei giochi più sorprendenti dell'anno, Galactic Racer e Zero Company , hanno una cosa in comune: sono entrambi ambientati nell'universo di Star Wars. Mentre l'epopea fantascientifica più famosa di tutti i tempi fatica al cinema come in televisione, la strategia Disney di offire la licenza a partner selezionati sta riscuotendo parecchio successo in ambito videoludico. Non solo questi giochi vendono bene, sono anche in grado di offrire sistemi originali e dal sapore particolare, un approccio rinfrescante e di cui molti, anzi moltissimi, aspettavano in qualche forma il ritorno.

Strategico a sorpresa

Partiamo da Star Wars: Zero Company, gioco a cui ho dato 9 nella recensione. Il gioco BitReactor ha il merito di aver riportato in auge il sistema di gioco di XCOM rendendolo più amichevole e comprensibile che mai, lo ha arricchito con delle meccaniche legate alle relazioni sociali dei personaggi mutuato dal sottovalutato Midnight Sun, ha avuto infine l'ardire di tornare ad esplorare il mondo dei cloni ricollegandosi direttamente all'amatissima serie animata del 2008 a loro dedicata.

Zero Company è il miglior XCOM dai tempi di Mario + Rabbids!

XCOM 2 è senza dubbio un gioco molto più complesso, profondo, difficile, ma Zero Company lo possono giocare e portare a termine piu o meno tutti. È accessibile e avvincente, ma resta comunque un'esperienza fatta di sistemi e meccaniche con le quali interagire e manipolare il gameplay. È fatta con amore e fatica, addirittura il team è finito in cassa integrazione prima del lancio ed è potuto tornare a lavoro per le successive patch solo una volta che Zero Company ha iniziato a vendere sufficientemente bene. Per poi riprendere a licenziare, sfortunatamente...

È strano vedere un gioco dedicato a una delle proprietà intellettuali più famose e remunerative attraversare ostacoli del genere, come del resto è strano vederla declinata in uno strategico con un protagonista quarantenne invece che il classico teen-ager pronto a menare tutti. Zero Company è un gioco piccolo secondo certi pazzi standard odierni, eppure è riuscito a sgattaiolare fuori da una Electronic Arts che forse si era persino dimenticata di averlo in sviluppo.