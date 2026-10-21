La Stagione 3 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha un trailer ufficiale

Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, anticipando nelle sequenze del video una nuova fase dello scontro tra Sauron e i popoli liberi della Terra di Mezzo.
I nuovi episodi, disponibili in streaming a partire dall'11 novembre, con una distribuzione suddivisa in tre settimane, ruoteranno attorno al tema della forgiatura dell'Unico Anello, destinato a diventare lo strumento definitivo con cui il Signore Oscuro tenterà di imporre il proprio dominio.
Le immagini del trailer mostrano una Terra di Mezzo ormai sprofondata nella guerra, con Elfi, Nani e Uomini impegnati a contrastare l'avanzata delle armate dell'Oscuro Signore. Fra le novità più inquietanti della Stagione 3 spiccano senz'altro i Nazgnagol, terrificanti servitori dell'Anello avvolti in armature nere.
Mentre gli Elfi tentano disperatamente di difendere le proprie posizioni, le tensioni politiche a Númenor rischiano di trascinare il regno insulare in una guerra civile e i rapporti familiari tra i Nani di Khazad-dum vengono messi a dura prova.
Nelle terre orientali di Rhun, invece, Gandalf dovrà ricorrere a tutte le proprie capacità magiche e persuasive per contrastare l'oscurità crescente: il destino della Terra di Mezzo dipenderà dalla capacità dei suoi popoli di superare divisioni e rivalità per affrontare un nemico sempre più potente.
Cinque anni dopo
In arrivo come detto l'11 novembre, la terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà ambientata cinque anni dopo la caduta di Eregion: le armate di Sauron hanno ormai attraversato gran parte della Terra di Mezzo, conquistando territori e sottomettendo interi popoli.
A resistere restano soltanto poche roccaforti: Khazad-dum, il regno sotterraneo dei Nani e i regni elfici di Lindon e Gran Burrone, protetti dai Tre Anelli. Nelle profondità di Mordor, intanto, Sauron lavora incessantemente nella sua torre di Barad-dur, appena completata.
Il suo obiettivo è ottenere un potere capace di piegare anche gli ultimi avversari: l'Unico Anello, destinato a dominare gli altri Anelli del Potere e a diventare il fulcro del suo progetto di conquista. Per fermarlo, i popoli liberi della Terra di Mezzo dovranno assolutamente trovare un modo per collaborare.
Una pubblicazione in tre fasi
La pubblicazione della Stagione 3 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere avverrà in tre fasi: l'11 novembre verranno messi a disposizione i primi quattro episodi, dopodiché il 18 novembre arriveranno gli episodi 5 e 6, e infine il 25 novembre sarà la volta degli episodi 7 e 8, che concluderanno la stagione.
Con la terza stagione, la storia dello show si avvicina a uno dei passaggi più importanti della mitologia tolkieniana: la creazione dell'Unico Anello e il tentativo di Sauron di assoggettare ogni forma di vita al proprio volere.