La Stagione 3 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha un trailer ufficiale

Nelle terre orientali di Rhun, invece, Gandalf dovrà ricorrere a tutte le proprie capacità magiche e persuasive per contrastare l'oscurità crescente: il destino della Terra di Mezzo dipenderà dalla capacità dei suoi popoli di superare divisioni e rivalità per affrontare un nemico sempre più potente.

Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere , anticipando nelle sequenze del video una nuova fase dello scontro tra Sauron e i popoli liberi della Terra di Mezzo.

Il suo obiettivo è ottenere un potere capace di piegare anche gli ultimi avversari : l'Unico Anello, destinato a dominare gli altri Anelli del Potere e a diventare il fulcro del suo progetto di conquista. Per fermarlo, i popoli liberi della Terra di Mezzo dovranno assolutamente trovare un modo per collaborare.

A resistere restano soltanto poche roccaforti : Khazad-dum, il regno sotterraneo dei Nani e i regni elfici di Lindon e Gran Burrone, protetti dai Tre Anelli. Nelle profondità di Mordor, intanto, Sauron lavora incessantemente nella sua torre di Barad-dur, appena completata.

In arrivo come detto l'11 novembre, la terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà ambientata cinque anni dopo la caduta di Eregion: le armate di Sauron hanno ormai attraversato gran parte della Terra di Mezzo , conquistando territori e sottomettendo interi popoli.

Una pubblicazione in tre fasi

La pubblicazione della Stagione 3 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere avverrà in tre fasi: l'11 novembre verranno messi a disposizione i primi quattro episodi, dopodiché il 18 novembre arriveranno gli episodi 5 e 6, e infine il 25 novembre sarà la volta degli episodi 7 e 8, che concluderanno la stagione.

I Nazgnagol ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Con la terza stagione, la storia dello show si avvicina a uno dei passaggi più importanti della mitologia tolkieniana: la creazione dell'Unico Anello e il tentativo di Sauron di assoggettare ogni forma di vita al proprio volere.