Il debutto di Grand Theft Auto 6 ha lasciato il segno anche a livello governativo. Un portavoce del primo ministro britannico Andy Burnham ha definito il gioco un "successo britannico", chiarendo però che il premier non lo giocherà: la sua agenda, a quanto pare, è "molto piena". Sostanzialmente non ha tempo per giocare, il che non stupisce, visto il suo ruolo.

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Le dichiarazioni sono state rilasciate a The Independent. "Rockstar Games è un successo britannico nato a Edimburgo", ha spiegato un portavoce di Downing Street, richiamando le origini scozzesi della serie e lo sviluppo tuttora in corso presso Rockstar North, "e molti fan stanno già dicendo che GTA è valso l'attesa". Alla domanda se Burnham troverà il tempo per GTA 6, la risposta è stata netta: "La sua agenda è molto piena. Non ci giocherà".

La foto ufficiale di Andy Burnham, il Primo Ministro inglese

Il governo è intervenuto anche sul tema degli adolescenti che potrebbero saltare la scuola per giocare. Secondo Downing Street, in questa settimana i ragazzi "dovrebbero essere in classe", perché "ogni giorno di scuola conta".

Preoccupazioni simili, con toni più sfumati, erano state espresse dalla leader dei Conservatori Kemi Badenoch, oggi all'opposizione. "So che le persone sono preoccupate per i contenuti del gioco", ha scritto. "Allo stesso tempo, sarei più preoccupata per un ragazzo che ci gioca tutto il giorno, chiuso in camera, che per uno che ci dedica mezz'ora e poi esce a fare altro".