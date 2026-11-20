Per coloro che non temono anticipazioni o comunque non disdegnano gli spoiler, potete dunque continuare a leggere per scoprire chi fa la sua comparsa nelle fasi praticamente finali di GTA 6, perché è una vera sorpresa.

Nonostante si tratti di un elemento che emerge soltanto nelle fasi finali del gioco, anche vari utenti stanno iniziando a scoprire che GTA 6 contiene un sorprendente cameo di un amato personaggio di uno dei capitoli precedenti della serie.

Papà è tornato

Nonostante non ci sia praticamente nessun collegamento in termini di storia né di ambientazione, verso la fine di GTA 6 è possibile rivedere il buon vecchio Niko Bellic, protagonista di Grand Theft Auto IV, uno dei capitoli più amati della serie.

Avevamo lasciato Niko a Liberty City, la metropoli fittizia che corrisponde a New York, ma evidentemente il personaggio in questione si è spostato, e pare aver fatto anche una notevole carriera.

Riemerge infatti come un pezzo grosso del clan criminale del Balcani, con cui il magnate Giorgio si ritrova invischiato durante un'enorme operazione legata al traffico di cocaina nella zona di Leonida, scoprendo ben presto che con Niko non si scherza proprio.

La cosa particolare è che la presenza di Niko viene svelata con un notevole colpo di scena dal gusto cinematografico, introdotto peraltro da una chiara citazione al capitolo 4 con Giorgio che grida "Daddy's back bitches!" Prima dell'incredibile rivelazione.