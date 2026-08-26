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Heroes of Might & Magic 3 torna su Steam, ma Ubisoft si è dimenticata di inserire il gioco

Cosa succede quando lavori in tarda serata? Se chiedete a Ubisoft, la risposta è dimenticarsi di inserire il gioco nella versione Steam di Heroes Of Might And Magic III.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   26/08/2026
Heroes of Might & Magic 3
Heroes of Might & Magic III
Heroes of Might & Magic III
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La versione classica di Heroes Of Might And Magic III è stata pubblicata su Steam da Ubisoft, completa con le proprie espansioni. Si tratta di un'ottima notizia per i giocatori, ma c'è un problema. Il gioco non include il gioco.

Vediamo cosa è successo.

La versione Steam di Heroes Of Might And Magic III

Per soli 10 euro, i fan possono acquistare Heroes Of Might And Magic III in versione classica (non l'HD edition e non il remake da poco annunciato, non confondetevi) tramite Steam. Si tratta di una buona offerta per uno dei giochi più amati dai fan degli strategici a turni.

Heroes Of Might And Magic III in versione classica mantiene il fascino del 1999
Heroes Of Might And Magic III in versione classica mantiene il fascino del 1999

Come segnalano le recensioni su Steam, però, c'è un piccolo problema. Con l'acquisto di Heroes Of Might And Magic III non si ottiene assolutamente nulla. Il gioco pesa 23,49 KB e include solo un file eseguibile chiamato "Heroes 3". Chiaramente si tratta di un errore di qualche tipo e Ubisoft risolverà quanto prima, ma al momento la situazione è questa.

Heroes of Might and Magic 3 Remake è stato annunciato con un trailer alla Gamescom 2026 Heroes of Might and Magic 3 Remake è stato annunciato con un trailer alla Gamescom 2026

È un po' assurdo che una compagnia come Ubisoft compia un errore di questo tipo, ma a tutti può capitare almeno una volta. In alternativa, potete comprare Heroes Of Might And Magic III tramite GOG.

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