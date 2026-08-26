Heroes of Might & Magic 3 torna su Steam, ma Ubisoft si è dimenticata di inserire il gioco

La versione classica di Heroes Of Might And Magic III è stata pubblicata su Steam da Ubisoft, completa con le proprie espansioni. Si tratta di un'ottima notizia per i giocatori, ma c'è un problema. Il gioco non include il gioco.
Vediamo cosa è successo.
La versione Steam di Heroes Of Might And Magic III
Per soli 10 euro, i fan possono acquistare Heroes Of Might And Magic III in versione classica (non l'HD edition e non il remake da poco annunciato, non confondetevi) tramite Steam. Si tratta di una buona offerta per uno dei giochi più amati dai fan degli strategici a turni.
Come segnalano le recensioni su Steam, però, c'è un piccolo problema. Con l'acquisto di Heroes Of Might And Magic III non si ottiene assolutamente nulla. Il gioco pesa 23,49 KB e include solo un file eseguibile chiamato "Heroes 3". Chiaramente si tratta di un errore di qualche tipo e Ubisoft risolverà quanto prima, ma al momento la situazione è questa.
È un po' assurdo che una compagnia come Ubisoft compia un errore di questo tipo, ma a tutti può capitare almeno una volta. In alternativa, potete comprare Heroes Of Might And Magic III tramite GOG.