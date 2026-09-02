Cupertino "lascia indietro" i Mac Intel: gli sviluppatori possono rendere le app esclusive per Apple Silicon

Apple compie un altro passo verso la conclusione della transizione dai processori Intel ai propri chip Apple Silicon. A partire da oggi, 2 settembre 2026, gli sviluppatori possono infatti eliminare il supporto ai Mac Intel dalle applicazioni universali pubblicate sull'App Store, a condizione che queste richiedano macOS 13 o una versione successiva. In precedenza, per questo tipo di software era necessario mantenere la compatibilità con entrambe le architetture.

La nuova possibilità consente di distribuire applicazioni compilate esclusivamente per arm64, l'architettura utilizzata dai chip Apple Silicon. Secondo Apple, questa modifica può rendere più semplice il processo di sviluppo e permettere di ridurre sia le dimensioni dei download sia lo spazio occupato dalle applicazioni.