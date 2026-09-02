Cupertino "lascia indietro" i Mac Intel: gli sviluppatori possono rendere le app esclusive per Apple Silicon

Apple compie un altro passo verso la conclusione della transizione dai processori Intel ai propri chip Apple Silicon. A partire da oggi, 2 settembre 2026, gli sviluppatori possono infatti eliminare il supporto ai Mac Intel dalle applicazioni universali pubblicate sull'App Store, a condizione che queste richiedano macOS 13 o una versione successiva. In precedenza, per questo tipo di software era necessario mantenere la compatibilità con entrambe le architetture.
La nuova possibilità consente di distribuire applicazioni compilate esclusivamente per arm64, l'architettura utilizzata dai chip Apple Silicon. Secondo Apple, questa modifica può rendere più semplice il processo di sviluppo e permettere di ridurre sia le dimensioni dei download sia lo spazio occupato dalle applicazioni.
Apple lascia libero arbitrio agli sviluppatori per il futuro dei Mac Intel
Il passaggio non è però obbligatorio. La decisione rimane nelle mani degli sviluppatori, che possono continuare a offrire applicazioni compatibili con i processori Intel oppure abbandonare progressivamente questa architettura. Per rimuovere il supporto è sufficiente intervenire nelle impostazioni di compilazione, selezionare esclusivamente arm64, ricompilare l'applicazione e inviare la nuova versione al Mac App Store.
Per chi possiede ancora un Mac Intel, la modifica non comporta uno stop immediato alle applicazioni già installate. I programmi continueranno a funzionare nella versione compatibile disponibile per il dispositivo, anche se in futuro gli aggiornamenti potrebbero essere destinati esclusivamente ai computer con Apple Silicon.
In che fase della vita di Apple arriva questa decisione relativa ai Mac Intel?
La decisione arriva mentre Apple completa la transizione iniziata nel 2020, anno dell'introduzione dei primi Mac con chip proprietari. Con macOS 27 Golden Gate, infatti, il supporto ai Mac Intel viene eliminato completamente.
L'architettura x86 viene quindi progressivamente esclusa non soltanto dal sistema operativo, ma anche dall'ecosistema software distribuito attraverso il Mac App Store. Anche Rosetta 2, il sistema che permette ai Mac Apple Silicon di eseguire software originariamente sviluppato per Intel traducendone il codice, ha un futuro limitato.
Apple prevede di interromperne il supporto dopo macOS 27, pur mantenendo alcune eccezioni, in particolare per determinati videogiochi. La direzione appare quindi chiara: l'ecosistema Mac si prepara a diventare sempre più esclusivo per Apple Silicon.