Huawei Watch GT 7 e GT 7 Pro: novità e prezzi in Italia degli smartwatch con 21 giorni di autonomia

La serie è disponibile in due dimensioni, 46 e 41 mm, con otto combinazioni di colori complessive. Il Watch GT 7 Pro da 46 mm utilizza una ghiera in ceramica nano-tech con finitura antigraffio e un telaio centrale in lega di titanio. Il cinturino in fluoroelastomero adotta invece il cosiddetto sistema Huawei EasyCross.

Huawei ha presentato la nuova serie Huawei Watch GT 7, composta dai modelli GT 7 e GT 7 Pro . La nuova generazione rinnova il design degli smartwatch dell'azienda e introduce diverse funzioni dedicate soprattutto agli sport all'aperto, con particolare attenzione a sci, snowboard e ciclismo.

Tante nuove funzioni per lo sport

Tra le principali novità ci sono le modalità dedicate agli sport invernali indoor, che permettono di registrare le attività anche quando il GPS non è disponibile. Lo smartwatch utilizza i sensori integrati per riconoscere automaticamente sci e snowboard e registra parametri come durata dell'allenamento, distanza, velocità e dislivello in discesa. Per l'attività outdoor è invece possibile scaricare tramite Huawei Health le mappe di oltre 3.000 comprensori sciistici in tutto il mondo. Le mappe mostrano anche la difficoltà delle piste e permettono di consultare gli itinerari e i dati delle singole discese.

Huawei introduce inoltre il Turn Detection, che riconosce le curve effettuate durante la discesa e ne calcola il raggio. A questo si aggiunge il rilevamento della forza G, che permette di visualizzare la forza centrifuga esercitata durante le curve. La funzione Team-Up consente infine di condividere la posizione in tempo reale e alcuni dati sulle prestazioni con gli altri componenti del gruppo.

La modalità dedicata al ciclismo introduce Climb Planning, Climb Broadcast e Sharp Turn Alerts. Prima dell'allenamento, lo smartwatch può generare un profilo delle salite presenti lungo il percorso, mentre durante la pedalata mostra informazioni come pendenza e distanza rimanente. In presenza di una curva stretta affrontata a velocità elevata, il dispositivo può inoltre fornire avvisi tattili e vocali. Al termine dell'allenamento, la funzione AI Workout Analysis analizza i dati raccolti per fornire informazioni sulle prestazioni e sul recupero.

La serie GT 7 aggiorna anche le funzioni dedicate alla salute. Health Insights include ora un briefing mattutino, un punteggio di prontezza fisica e un'analisi dello stato generale dell'utente. Tra le novità c'è l'Indice di forma fisica, che combina informazioni relative alla qualità del sonno, alla variabilità della frequenza cardiaca (HRV), allo stato emotivo e alle calorie attive. Il sistema classifica il recupero quotidiano su cinque livelli, fornendo una sintesi dello stato fisico al risveglio.

Per aumentare l'autonomia, Huawei utilizza batterie ad alta densità con tecnologia high-silicon stacked. Il Watch GT 7 Pro e il GT 7 da 46 mm possono raggiungere fino a 21 giorni di autonomia in condizioni di utilizzo leggero. Gli smartwatch supportano inoltre i pagamenti contactless tramite NFC e Curve Pay e sono compatibili sia con smartphone Android sia con iPhone.

La nuova serie Huawei Watch GT 7 è disponibile in Italia da oggi, 2 settembre 2026. Il prezzo di partenza è di 299 euro per Huawei Watch GT 7, mentre Huawei Watch GT 7 Pro parte da 429 euro. I prodotti saranno acquistabili tramite Huawei Store e presso i principali rivenditori di elettronica. Per tutti gli acquisti della serie GT 7 è inoltre incluso Huawei Care Pass, che entro due anni dall'acquisto permette di usufruire una volta di ciascuno dei servizi previsti: protezione dello schermo, sostituzione della batteria qualora la capacità massima scenda sotto l'85%, protezione della cover posteriore e protezione della corona in caso di danni accidentali.