Neo Berlin 2087 torna a mostrarsi con un lungo video gameplay

In occasione della recente Gamescom 2026 di Colonia, Elysium Game Studio ha pubblicato un nuovo video gameplay di Neo Berlin 2087, che potete vedere tramite il player qui sotto.

Il filmato mostra il detective Nolan mentre indaga sul massacro di una squadra delle forze speciali nel Distretto 13. Più che sull'azione pura, il focus è sul Nexus Scan: Nolan analizza fori di proiettile, confronta tracce di sangue e legge chip neurali per ricostruire gli eventi. Gran parte delle sequenze è dedicata alla ricerca di indizi e ai dialoghi a scelta multipla. Il video evidenzia inoltre il passaggio fluido tra visuale in prima e terza persona, insieme alla ricostruzione delle memorie dei soggetti coinvolti.