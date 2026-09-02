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Samsung Galaxy S27 e S27+ certificati in Cina: svelate le velocità di ricarica ma nessuna grande novità

Samsung Galaxy S27 e S27+ sono comparsi sulla certificazione cinese 3C, anticipando le caratteristiche della ricarica. Scopriamo insieme alcuni dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   02/09/2026
Galaxy S26

La nuova generazione di smartphone Samsung continua a essere al centro delle indiscrezioni. Questa volta sono Galaxy S27 e Galaxy S27+ a fornire nuove informazioni sul loro possibile equipaggiamento, dopo essere comparsi nel database dell'ente di certificazione cinese 3C. I documenti permettono in particolare di conoscere le caratteristiche legate alla ricarica via cavo.

Il Galaxy S27, identificato dal numero di modello SM-S9520, dovrebbe supportare una potenza massima di 25W per la ricarica cablata. Se il dato venisse confermato, Samsung manterrebbe quindi una caratteristica già presente sulla generazione precedente.

Cambiano i dati per il Galaxy S27+ e la sua velocità di ricarica?

La situazione sarebbe differente, ma non particolarmente innovativa, per il Galaxy S27+. Il dispositivo, associato al codice SM-S9560, risulta certificato per la ricarica cablata a 45W. Anche in questo caso Samsung non introdurrebbe dunque un incremento rispetto al modello precedente, visto che la medesima velocità è già disponibile sul Galaxy S26+.

Galaxy S27 e S27 Plus potrebbero introdurre uno zoom all'altezza dei modelli Pro Galaxy S27 e S27 Plus potrebbero introdurre uno zoom all’altezza dei modelli Pro

Il dato relativo al modello standard potrebbe risultare particolarmente interessante considerando la storia della serie. La potenza di 25W è infatti rimasta invariata per diverse generazioni e, secondo le informazioni emerse dalla certificazione, anche il Galaxy S27 potrebbe continuare a utilizzare questo valore. Per gli utenti interessati a una ricarica più rapida potrebbe quindi essere necessario attendere ancora.

Non solo la velocità di ricarica: emergono altre info sul Galaxy S27 e 27+

La certificazione 3C offre inoltre un'indicazione sul contenuto della confezione. Galaxy S27 e Galaxy S27+ dovrebbero essere venduti con unicamente un cavo USB Type-C incluso nella confezione, senza particolari cambiamenti rispetto alla dotazione degli ultimi smartphone top di gamma Samsung. L'azienda ha infatti già adottato questa impostazione sui suoi recenti flagship.

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Le informazioni emerse dalla certificazione non permettono invece di conoscere ulteriori caratteristiche tecniche dei due smartphone. Galaxy S27 e S27+ sono comunque già protagonisti di diverse indiscrezioni nelle ultime settimane e rappresentano la prossima generazione della linea flagship Samsung. Per ulteriori dettagli ufficiali sarà quindi necessario attendere comunicazioni da parte dell'azienda.

#Tecnologia
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