Samsung Galaxy S27 e S27+ certificati in Cina: svelate le velocità di ricarica ma nessuna grande novità

La nuova generazione di smartphone Samsung continua a essere al centro delle indiscrezioni. Questa volta sono Galaxy S27 e Galaxy S27 + a fornire nuove informazioni sul loro possibile equipaggiamento, dopo essere comparsi nel database dell'ente di certificazione cinese 3C. I documenti permettono in particolare di conoscere le caratteristiche legate alla ricarica via cavo.

Il dato relativo al modello standard potrebbe risultare particolarmente interessante considerando la storia della serie. La potenza di 25W è infatti rimasta invariata per diverse generazioni e, secondo le informazioni emerse dalla certificazione, anche il Galaxy S27 potrebbe continuare a utilizzare questo valore . Per gli utenti interessati a una ricarica più rapida potrebbe quindi essere necessario attendere ancora.

La situazione sarebbe differente, ma non particolarmente innovativa, per il Galaxy S27+. Il dispositivo, associato al codice SM-S9560, risulta certificato per la ricarica cablata a 45W . Anche in questo caso Samsung non introdurrebbe dunque un incremento rispetto al modello precedente, visto che la medesima velocità è già disponibile sul Galaxy S26+.

Non solo la velocità di ricarica: emergono altre info sul Galaxy S27 e 27+

La certificazione 3C offre inoltre un'indicazione sul contenuto della confezione. Galaxy S27 e Galaxy S27+ dovrebbero essere venduti con unicamente un cavo USB Type-C incluso nella confezione, senza particolari cambiamenti rispetto alla dotazione degli ultimi smartphone top di gamma Samsung. L'azienda ha infatti già adottato questa impostazione sui suoi recenti flagship.

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Le informazioni emerse dalla certificazione non permettono invece di conoscere ulteriori caratteristiche tecniche dei due smartphone. Galaxy S27 e S27+ sono comunque già protagonisti di diverse indiscrezioni nelle ultime settimane e rappresentano la prossima generazione della linea flagship Samsung. Per ulteriori dettagli ufficiali sarà quindi necessario attendere comunicazioni da parte dell'azienda.