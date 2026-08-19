Gran Turismo 7 presenta l'aggiornamento 1.71 con quattro nuove auto e altre novità

Polyphony Digital ha annunciato tramite il PlayStation Blog l'arrivo dell'aggiornamento 1.71 di Gran Turismo 7, disponibile da domani, 20 agosto, a partire dalle 08:00 italiane.
Come da consuetudine l'update introduce nuove vetture, eventi aggiuntivi e piccoli miglioramenti pensati per arricchire l'esperienza di guida. Il trailer pubblicato da Sony offre una panoramica dei contenuti in arrivo.
Le novità dell’aggiornamento
La principale aggiunta è rappresentata da quattro nuove auto, una selezione che spazia dal fascino delle berline sportive anni '90 fino alle prestazioni delle vetture moderne: la '97 Toyota Chaser Tourer V, la '97 Toyota Mark II Tourer V, la '08 Caterham Seven Superlight R500 e la nuovissima '25 Hyundai IONIQ 6 N. Un mix che arricchisce ulteriormente il già vasto garage del gioco.
Arrivano anche tre nuovi eventi di gara, pensati per mettere alla prova stili di guida diversi:
- Japanese FR Challenge 450 - Kyoto Driving Park - Yamagiwa
- European Clubman Cup 600 - Circuit de Barcelona-Catalunya GP Layout No Chicane
- World Touring Car 600 - Suzuka Circuit
Infine, la cittadina montana di Whistler, situata nella Columbia Britannica, viene aggiunta come nuova località per la modalità Scapes. Per l'elenco completo delle modifiche, è possibile consultare le note ufficiali sul sito di Gran Turismo, a questo indirizzo.