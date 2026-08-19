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Gran Turismo 7 presenta l'aggiornamento 1.71 con quattro nuove auto e altre novità

Gran Turismo 7 si aggiorna alla versione 1.71 introducendo quattro nuove auto, tre eventi di gara e una nuova località per Scapes, ampliando i contenuti del titolo con un ricco update estivo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   19/08/2026
Le nuove vetture di Gran Turismo 7
Gran Turismo 7
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Polyphony Digital ha annunciato tramite il PlayStation Blog l'arrivo dell'aggiornamento 1.71 di Gran Turismo 7, disponibile da domani, 20 agosto, a partire dalle 08:00 italiane.

Come da consuetudine l'update introduce nuove vetture, eventi aggiuntivi e piccoli miglioramenti pensati per arricchire l'esperienza di guida. Il trailer pubblicato da Sony offre una panoramica dei contenuti in arrivo.

Le novità dell’aggiornamento

La principale aggiunta è rappresentata da quattro nuove auto, una selezione che spazia dal fascino delle berline sportive anni '90 fino alle prestazioni delle vetture moderne: la '97 Toyota Chaser Tourer V, la '97 Toyota Mark II Tourer V, la '08 Caterham Seven Superlight R500 e la nuovissima '25 Hyundai IONIQ 6 N. Un mix che arricchisce ulteriormente il già vasto garage del gioco.

Arrivano anche tre nuovi eventi di gara, pensati per mettere alla prova stili di guida diversi:

  • Japanese FR Challenge 450 - Kyoto Driving Park - Yamagiwa
  • European Clubman Cup 600 - Circuit de Barcelona-Catalunya GP Layout No Chicane
  • World Touring Car 600 - Suzuka Circuit

Infine, la cittadina montana di Whistler, situata nella Columbia Britannica, viene aggiunta come nuova località per la modalità Scapes. Per l'elenco completo delle modifiche, è possibile consultare le note ufficiali sul sito di Gran Turismo, a questo indirizzo.

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