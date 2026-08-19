Saber Interactive e Boss Team Games hanno annunciato che Clive Barker's Hellraiser: Revival arriverà anche su Nintendo Switch 2, con lancio fissato per l'8 ottobre, ovvero lo stesso giorno delle versioni PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam).
Contestualmente è stato pubblicato un nuovo trailer che inaugura l'apertura dei preordini delle edizioni digitali, visibile qui sotto.
Le edizioni digitali e i bonus di prenotazione
La Standard Edition digitale sarà disponibile al prezzo di 39,99 euro, mentre la Deluxe Edition, proposta a 49,99 euro, includerà una serie di bonus aggiuntivi:
- Arma da mischia "The Nailer"
- Skin per fucile pesante "Cenobite"
- Skin per mazza da baseball "Punisher"
- Amuleto per arma "Leviathan"
- Artbook digitale
- Colonna sonora digitale
- Racconto digitale "Bleeding Hearts"
- Filtro da film horror anni '80"
A prescindere dall'edizione scelta, preordinando il gioco riceverete come bonus la skin per pistola "Laybrinth" e la skin per sega rotante "Martyr".
Basato sulla celebre serie cinematografica Hellraiser, il gioco ci mette nei panni di Aidan, un uomo intrappolato in una spirale di orrore e dannazione quando, nel tentativo di salvare la sua ragazza Sunny, viene a contatto con la Configurazione della Genesi: una misteriosa scatola rompicapo che apre i cancelli dell'inferno ultraterreno noto come il Labirinto.
Per salvare Sunny, Aidan dovrà stringere un patto disperato con Pinhead, l'iconico sacerdote cenobita, e affrontare orde di creature sadiche, cultisti demoniaci e aberrazioni infernali pronte a tutto pur di infliggere dolore. La scatola, fonte di poteri arcani e maledetti, può essere combinata con armi convenzionali per dare vita a strumenti di distruzione tanto efficaci quanto perversi, in un confine sempre più sottile tra sofferenza e piacere.