Saber Interactive e Boss Team Games hanno annunciato che Clive Barker's Hellraiser: Revival arriverà anche su Nintendo Switch 2 , con lancio fissato per l' 8 ottobre , ovvero lo stesso giorno delle versioni PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam).

Le edizioni digitali e i bonus di prenotazione

La Standard Edition digitale sarà disponibile al prezzo di 39,99 euro, mentre la Deluxe Edition, proposta a 49,99 euro, includerà una serie di bonus aggiuntivi:

Arma da mischia "The Nailer"

Skin per fucile pesante "Cenobite"

Skin per mazza da baseball "Punisher"

Amuleto per arma "Leviathan"

Artbook digitale

Colonna sonora digitale

Racconto digitale "Bleeding Hearts"

Filtro da film horror anni '80"

A prescindere dall'edizione scelta, preordinando il gioco riceverete come bonus la skin per pistola "Laybrinth" e la skin per sega rotante "Martyr".

Basato sulla celebre serie cinematografica Hellraiser, il gioco ci mette nei panni di Aidan, un uomo intrappolato in una spirale di orrore e dannazione quando, nel tentativo di salvare la sua ragazza Sunny, viene a contatto con la Configurazione della Genesi: una misteriosa scatola rompicapo che apre i cancelli dell'inferno ultraterreno noto come il Labirinto.

Per salvare Sunny, Aidan dovrà stringere un patto disperato con Pinhead, l'iconico sacerdote cenobita, e affrontare orde di creature sadiche, cultisti demoniaci e aberrazioni infernali pronte a tutto pur di infliggere dolore. La scatola, fonte di poteri arcani e maledetti, può essere combinata con armi convenzionali per dare vita a strumenti di distruzione tanto efficaci quanto perversi, in un confine sempre più sottile tra sofferenza e piacere.