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Clive Barker's Hellraiser: Revival arriverà anche su Nintendo Switch 2

Clive Barker's Hellraiser: Revival arriverà l'8 ottobre anche su Nintendo Switch 2, insieme alle versioni PS5, Xbox Series X|S e PC.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   19/08/2026
Pinhead in Hellraiser
Clive Barker's Hellraiser: Revival
Clive Barker's Hellraiser: Revival
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Saber Interactive e Boss Team Games hanno annunciato che Clive Barker's Hellraiser: Revival arriverà anche su Nintendo Switch 2, con lancio fissato per l'8 ottobre, ovvero lo stesso giorno delle versioni PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam).

Contestualmente è stato pubblicato un nuovo trailer che inaugura l'apertura dei preordini delle edizioni digitali, visibile qui sotto.

Le edizioni digitali e i bonus di prenotazione

La Standard Edition digitale sarà disponibile al prezzo di 39,99 euro, mentre la Deluxe Edition, proposta a 49,99 euro, includerà una serie di bonus aggiuntivi:

  • Arma da mischia "The Nailer"
  • Skin per fucile pesante "Cenobite"
  • Skin per mazza da baseball "Punisher"
  • Amuleto per arma "Leviathan"
  • Artbook digitale
  • Colonna sonora digitale
  • Racconto digitale "Bleeding Hearts"
  • Filtro da film horror anni '80"

A prescindere dall'edizione scelta, preordinando il gioco riceverete come bonus la skin per pistola "Laybrinth" e la skin per sega rotante "Martyr".

Gli autori di Clive Barker's Hellraiser: Revival parlano dello stile horror della saga Gli autori di Clive Barker's Hellraiser: Revival parlano dello stile horror della saga

Basato sulla celebre serie cinematografica Hellraiser, il gioco ci mette nei panni di Aidan, un uomo intrappolato in una spirale di orrore e dannazione quando, nel tentativo di salvare la sua ragazza Sunny, viene a contatto con la Configurazione della Genesi: una misteriosa scatola rompicapo che apre i cancelli dell'inferno ultraterreno noto come il Labirinto.

Per salvare Sunny, Aidan dovrà stringere un patto disperato con Pinhead, l'iconico sacerdote cenobita, e affrontare orde di creature sadiche, cultisti demoniaci e aberrazioni infernali pronte a tutto pur di infliggere dolore. La scatola, fonte di poteri arcani e maledetti, può essere combinata con armi convenzionali per dare vita a strumenti di distruzione tanto efficaci quanto perversi, in un confine sempre più sottile tra sofferenza e piacere.

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