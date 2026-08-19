Il nuovo trailer di Call of Duty: Modern Warfare 4 presenta il multiplayer in vista dell'open beta

Activision e Infinity Ward hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato al comparto multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 4, con l'evidente obiettivo di alimentare l'attesa per l'open beta ormai imminente.
Il filmato, come da tradizione per la serie, alterna sequenze ad alto tasso di spettacolarità, uccisioni fulminee, esplosioni e una rapida panoramica dei diversi scenari di guerra che faranno da sfondo alle partite multigiocatore. Verso la conclusione trova spazio anche Kill Block, la nuova modalità basata su una mappa modulare che cambia configurazione a ogni match.
La beta inizia questa settimana
Vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2 dal 23 ottobre, ma sarà possibile provarlo in anteprima grazie alla beta in arrivo.
La fase di test sarà suddivisa in due momenti: dal 21 al 25 agosto potranno accedervi solo i giocatori che hanno preordinato il titolo, con l'esclusione della versione Switch 2; dal 28 agosto al 1° settembre, invece, la beta sarà aperta a tutti e disponibile su tutte le piattaforme.
Durante la prova sarà possibile testare una selezione di mappe, armi e modalità, tra cui la nuova Kill Block e il classico Deathmatch. Inoltre, per la prima volta nella serie, i giocatori potranno affrontare anche una missione della campagna single player, Trincerato, rendendo questa beta un'anteprima particolarmente ricca dell'esperienza finale.