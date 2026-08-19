Il nuovo trailer di Call of Duty: Modern Warfare 4 presenta il multiplayer in vista dell'open beta

Il filmato, come da tradizione per la serie, alterna sequenze ad alto tasso di spettacolarità, uccisioni fulminee, esplosioni e una rapida panoramica dei diversi scenari di guerra che faranno da sfondo alle partite multigiocatore. Verso la conclusione trova spazio anche Kill Block , la nuova modalità basata su una mappa modulare che cambia configurazione a ogni match.

Activision e Infinity Ward hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato al comparto multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 4 , con l'evidente obiettivo di alimentare l'attesa per l'open beta ormai imminente.

La beta inizia questa settimana

Vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2 dal 23 ottobre, ma sarà possibile provarlo in anteprima grazie alla beta in arrivo.

La fase di test sarà suddivisa in due momenti: dal 21 al 25 agosto potranno accedervi solo i giocatori che hanno preordinato il titolo, con l'esclusione della versione Switch 2; dal 28 agosto al 1° settembre, invece, la beta sarà aperta a tutti e disponibile su tutte le piattaforme.

Durante la prova sarà possibile testare una selezione di mappe, armi e modalità, tra cui la nuova Kill Block e il classico Deathmatch. Inoltre, per la prima volta nella serie, i giocatori potranno affrontare anche una missione della campagna single player, Trincerato, rendendo questa beta un'anteprima particolarmente ricca dell'esperienza finale.