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Call of Duty: Modern Warfare 4 presenta la squadra della campagna

Infinity Ward ha pubblicato un nuovo trailer di Call of Duty: Modern Warfare 4 per presentarci i personaggi con cui avremo a che fare durante la campagna.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/08/2026
Uno dei personaggi di Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
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Il nuovo trailer di Call of Duty: Modern Warfare 4 presenta la squadra della campagna, composta da un gruppo di Marine della Corea del Sud che si ritrovano a dover combattere in prima linea quando la Corea del Nord lancia un'invasione su vasta scala.

Non si tratta tuttavia di un video dai connotati tradizionali, non ci sono schede né tantomeno sequenze ad alto taso di spettacolarità: vediamo semplicemente Park, Jay, Cho e Moon intenti ad ascoltare un pezzo del Wu-Tang Clan e a discutere di generi musicali.

È insomma una scena di cameratismo, quella che Infinity Ward porta sullo schermo per introdurci alla squadra di Call of Duty: Modern Warfare 4, che potremo conoscere meglio già fra pochi giorni grazie alla beta che partirà il 21 agosto.

La beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 includerà una missione della campagna La beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 includerà una missione della campagna

Oltre a una serie di modalità multiplayer, infatti, i test includeranno anche una missione della campagna che ci vedrà combattere in trincea, sotto i pesanti bombardamenti nemici, muovendoci fra mille insidie mortali.

Una nuova storia

Presentata con un'anteprima alla fine di luglio, la campagna di Call of Duty: Modern Warfare 4 porterà avanti la narrazione del reboot per descrivere uno scenario purtroppo plausibile, quello di una guerra fra Corea del Sud e Corea del Nord che innesca una crisi internazionale di proporzioni inedite.

Come già saprete, il protagonista principale del nuovo capitolo sarà Park, un giovane soldato sudcoreano che dovrà fare affidamento sulle proprie capacità e su di una squadra leale per sopravvivere alla violenza di un conflitto che rischia di infiammare il mondo intero.

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