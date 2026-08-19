Il nuovo trailer di Call of Duty: Modern Warfare 4 presenta la squadra della campagna, composta da un gruppo di Marine della Corea del Sud che si ritrovano a dover combattere in prima linea quando la Corea del Nord lancia un'invasione su vasta scala.
Non si tratta tuttavia di un video dai connotati tradizionali, non ci sono schede né tantomeno sequenze ad alto taso di spettacolarità: vediamo semplicemente Park, Jay, Cho e Moon intenti ad ascoltare un pezzo del Wu-Tang Clan e a discutere di generi musicali.
È insomma una scena di cameratismo, quella che Infinity Ward porta sullo schermo per introdurci alla squadra di Call of Duty: Modern Warfare 4, che potremo conoscere meglio già fra pochi giorni grazie alla beta che partirà il 21 agosto.
Oltre a una serie di modalità multiplayer, infatti, i test includeranno anche una missione della campagna che ci vedrà combattere in trincea, sotto i pesanti bombardamenti nemici, muovendoci fra mille insidie mortali.
Una nuova storia
Presentata con un'anteprima alla fine di luglio, la campagna di Call of Duty: Modern Warfare 4 porterà avanti la narrazione del reboot per descrivere uno scenario purtroppo plausibile, quello di una guerra fra Corea del Sud e Corea del Nord che innesca una crisi internazionale di proporzioni inedite.
Come già saprete, il protagonista principale del nuovo capitolo sarà Park, un giovane soldato sudcoreano che dovrà fare affidamento sulle proprie capacità e su di una squadra leale per sopravvivere alla violenza di un conflitto che rischia di infiammare il mondo intero.