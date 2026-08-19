Il nuovo trailer di Call of Duty: Modern Warfare 4 presenta la squadra della campagna, composta da un gruppo di Marine della Corea del Sud che si ritrovano a dover combattere in prima linea quando la Corea del Nord lancia un'invasione su vasta scala.

Non si tratta tuttavia di un video dai connotati tradizionali, non ci sono schede né tantomeno sequenze ad alto taso di spettacolarità: vediamo semplicemente Park, Jay, Cho e Moon intenti ad ascoltare un pezzo del Wu-Tang Clan e a discutere di generi musicali.

È insomma una scena di cameratismo, quella che Infinity Ward porta sullo schermo per introdurci alla squadra di Call of Duty: Modern Warfare 4, che potremo conoscere meglio già fra pochi giorni grazie alla beta che partirà il 21 agosto.

Oltre a una serie di modalità multiplayer, infatti, i test includeranno anche una missione della campagna che ci vedrà combattere in trincea, sotto i pesanti bombardamenti nemici, muovendoci fra mille insidie mortali.