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Il protagonista di The Blood of Dawnwalker è "alquanto facile da uccidere" durante il giorno

Secondo il director di The Blood of Dawnwalker, il protagonista non sarà particolarmente forte durante le ore di luce, come ci si può aspettare da un mezzo vampiro.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/08/2026
Coen di The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
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The Blood of Dawnwalker è un gioco di ruolo d'azione che ci mette nei panni di Coen, un mezzo vampiro in grado di stare sotto il sole. Di notte ovviamente i nostri poteri emergeranno e potremo usare capacità che di giorno non sono disponibili.

Questo significa anche che dall'alba al tramonto saremo un po' più deboli di quanto potremmo aspettarci e i nemici avranno vita più facile quando tenteranno di ucciderci.

Le parole del director di The Blood of Dawnwalker

Il director del GDR, Konrad Tomaszkiewicz, ha affermato: "Ha alcuni poteri, ma è piuttosto facile da uccidere. Per noi era importante, perché non volevamo creare un protagonista troppo potente: questo rende difficile raccontare storie. Volevamo qualcuno che possa essere ferito, che possa morire, perché una simile posta in gioco è davvero fondamentale."

Tuttavia, nonostante Coen sia relativamente fragile durante il giorno, Rebel Wolves si sta impegnando a fondo per garantire che i giocatori non si imbattano in definitivi game over durante la loro avventura. Precedentemente, Tomaszkiewicz aveva spiegato come le scelte compiute dai giocatori offriranno sempre un modo per portare a termine il gioco. Persino eliminare ogni singolo NPC non provocherà un fallimento della missione, ha affermato.

I requisiti PC di The Blood of Dawnwalker ora includono risoluzione e fotogrammi I requisiti PC di The Blood of Dawnwalker ora includono risoluzione e fotogrammi

"Il gioco... questo è un gioco di ruolo. Riguarda l'interpretazione del giocatore. Se vuoi giocare in questo modo [NDR, parla dell'uccidere gli NPC] o se dovesse succedere per sbaglio, decidi tu se ricaricare la partita o assecondare gli eventi e vedere cosa accade."

Ricordiamo che abbiamo giocato questo ambizioso sandbox RPG degli autori di The Witcher 3.

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