I requisiti PC di The Blood of Dawnwalker ora includono risoluzione e fotogrammi

Rebel Wolves ha pubblicato la versione finale dei requisiti PC di The Blood of Dawnwalker, che rispetto al passato include riferimenti precisi a risoluzione e fotogrammi ottenibili a seconda dell'hardware, nonché i preset grafici utilizzabili.
Gli sviluppatori hanno indicato come "raccomandato" l'utilizzo di tecnologie di upscaling come DLSS, FSR e XeSS, che il gioco chiaramente supporta, spiegando nei commenti al loro post che le prestazioni riportate fanno riferimento al livello "bilanciato".
Il quadro che viene fuori appare impegnativo nelle sue declinazioni più estreme, dunque a 2160p e 60 fps con preset ultra, ma già scendendo a 1440p la situazione sembra alla portata di un gran numero di differenti configurazioni.
L'uscita di The Blood of Dawnwalker si avvicina a grandi passi: l'ambizioso action RPG a base di vampiri sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 3 settembre, dunque manca soltanto una manciata di giorni.
I requisiti "finali"
Dopo i requisiti PC aggiornati a giugno, diamo dunque un'occhiata alla versione finale pubblicata da Rebel Wolves, che come detto fornisce dei riferimenti molto più precisi in base a risoluzione, frame rate, preset e quant'altro.
1080p a 30 fps con preset basso e DLSS bilanciato
- Processore: Intel Core i5 11400F, AMD Ryzen 7 2700X
- Scheda video: NVIDIA GTX 1060, AMD RX 580
- Memoria: 16 GB di RAM e 6 GB di VRAM
- Storage: 60 GB di spazio richiesto su SSD
- Sistema operativo: Windows 10
1080p a 60 fps con preset medio e DLSS bilanciato
- Processore: Intel Core i7 11700K, AMD Ryzen 7 5700X
- Scheda video: NVIDIA RTX 2060 Super, AMD RX 5700, Intel A750
- Memoria: 16 GB di RAM e 8 GB di VRAM
- Storage: 60 GB di spazio richiesto su SSD
- Sistema operativo: Windows 10
1440p a 60 fps con preset alto e DLSS bilanciato
- Processore: Intel Core i7 11700K, AMD Ryzen 7 5700X
- Scheda video: NVIDIA RTX 4060, AMD RX 7600 XT, Intel B580
- Memoria: 16 GB di RAM e 8 GB di VRAM
- Storage: 60 GB di spazio richiesto su SSD
- Sistema operativo: Windows 10
2160p 60 fps con preset ultra e DLSS bilanciato
- Processore: Intel Core i7 12700K, AMD Ryzen 7 7800X3D
- Scheda video: NVIDIA RTX 4070 Ti, AMD RX 9070
- Memoria: 16 GB di RAM e 12 GB di VRAM
- Storage: 60 GB di spazio richiesto su SSD
- Sistema operativo: Windows 10