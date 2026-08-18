I requisiti PC di The Blood of Dawnwalker ora includono risoluzione e fotogrammi

Rebel Wolves ha pubblicato la versione finale dei requisiti PC di The Blood of Dawnwalker, che rispetto al passato include riferimenti precisi a risoluzione e fotogrammi ottenibili a seconda dell'hardware, nonché i preset grafici utilizzabili.

Gli sviluppatori hanno indicato come "raccomandato" l'utilizzo di tecnologie di upscaling come DLSS, FSR e XeSS, che il gioco chiaramente supporta, spiegando nei commenti al loro post che le prestazioni riportate fanno riferimento al livello "bilanciato".

Il quadro che viene fuori appare impegnativo nelle sue declinazioni più estreme, dunque a 2160p e 60 fps con preset ultra, ma già scendendo a 1440p la situazione sembra alla portata di un gran numero di differenti configurazioni.

L'uscita di The Blood of Dawnwalker si avvicina a grandi passi: l'ambizioso action RPG a base di vampiri sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 3 settembre, dunque manca soltanto una manciata di giorni.