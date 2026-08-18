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I requisiti PC di The Blood of Dawnwalker ora includono risoluzione e fotogrammi

Gli sviluppatori di The Blood of Dawnwalker hanno aggiornato per un'ultima volta i requisiti di sistema per la versione PC del gioco, che ora includono riferimenti a risoluzione, fotogrammi e preset grafici.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   18/08/2026
Il protagonista di The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
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Rebel Wolves ha pubblicato la versione finale dei requisiti PC di The Blood of Dawnwalker, che rispetto al passato include riferimenti precisi a risoluzione e fotogrammi ottenibili a seconda dell'hardware, nonché i preset grafici utilizzabili.

Gli sviluppatori hanno indicato come "raccomandato" l'utilizzo di tecnologie di upscaling come DLSS, FSR e XeSS, che il gioco chiaramente supporta, spiegando nei commenti al loro post che le prestazioni riportate fanno riferimento al livello "bilanciato".

Il quadro che viene fuori appare impegnativo nelle sue declinazioni più estreme, dunque a 2160p e 60 fps con preset ultra, ma già scendendo a 1440p la situazione sembra alla portata di un gran numero di differenti configurazioni.

The Blood of Dawnwalker svela le sue caratteristiche nel nuovo trailer del gameplay The Blood of Dawnwalker svela le sue caratteristiche nel nuovo trailer del gameplay

L'uscita di The Blood of Dawnwalker si avvicina a grandi passi: l'ambizioso action RPG a base di vampiri sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 3 settembre, dunque manca soltanto una manciata di giorni.

I requisiti "finali"

Dopo i requisiti PC aggiornati a giugno, diamo dunque un'occhiata alla versione finale pubblicata da Rebel Wolves, che come detto fornisce dei riferimenti molto più precisi in base a risoluzione, frame rate, preset e quant'altro.

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1080p a 30 fps con preset basso e DLSS bilanciato

  • Processore: Intel Core i5 11400F, AMD Ryzen 7 2700X
  • Scheda video: NVIDIA GTX 1060, AMD RX 580
  • Memoria: 16 GB di RAM e 6 GB di VRAM
  • Storage: 60 GB di spazio richiesto su SSD
  • Sistema operativo: Windows 10

1080p a 60 fps con preset medio e DLSS bilanciato

  • Processore: Intel Core i7 11700K, AMD Ryzen 7 5700X
  • Scheda video: NVIDIA RTX 2060 Super, AMD RX 5700, Intel A750
  • Memoria: 16 GB di RAM e 8 GB di VRAM
  • Storage: 60 GB di spazio richiesto su SSD
  • Sistema operativo: Windows 10

1440p a 60 fps con preset alto e DLSS bilanciato

  • Processore: Intel Core i7 11700K, AMD Ryzen 7 5700X
  • Scheda video: NVIDIA RTX 4060, AMD RX 7600 XT, Intel B580
  • Memoria: 16 GB di RAM e 8 GB di VRAM
  • Storage: 60 GB di spazio richiesto su SSD
  • Sistema operativo: Windows 10

2160p 60 fps con preset ultra e DLSS bilanciato

  • Processore: Intel Core i7 12700K, AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Scheda video: NVIDIA RTX 4070 Ti, AMD RX 9070
  • Memoria: 16 GB di RAM e 12 GB di VRAM
  • Storage: 60 GB di spazio richiesto su SSD
  • Sistema operativo: Windows 10

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