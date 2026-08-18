Control Resonant è entrato in fase gold, ma la versione fisica subirà un ritardo

Remedy Entertainment ha annunciato che Control Resonant è entrato in fase gold, dunque lo sviluppo del gioco è stato completato e l'uscita ufficiale avverà il prossimo 24 settembre senza ritardi... o quasi.
Lo studio ha infatti spiegato che il lancio dell'edizione su disco è stato rinviato al 15 ottobre, pur senza fornire dettagli in merito alle cause di questo spiacevole imprevisto, che potrebbe creare qualche fastidio a chi attendeva con trepidazione proprio la versione fisica.
"Control Resonant è entrato in fase gold!", si legge nel post pubblicato da Remedy Entertainment. "Preparatevi a scatenare le abilità paranormali di Dylan Faden sullo sfondo di una Manhattan distorta il prossimo 24 settembre."
"La data di uscita della versione fisica del gioco è stata posticipata al 15 ottobre. Ci serve ancora un po' di tempo per consegnarvi l'edizione su disco, ma state tranquilli: nulla rimane confinato per sempre."
Un sequel diverso e promettente
In Control Resonant passeremo da Jesse Faden a suo fratello Dylan, ma il cambio di protagonista non si limiterà a essere un dettaglio narrativo, visto che anche il gameplay si trasformerà di conseguenza.
I poteri di Dylan sono infatti più "grezzi" rispetto a quelli di sua sorella e orientati al combattimento ravvicinato, con cui potremo cimentarci brandendo una nuova arma modulare che può assumere la forma di diversi strumenti melee, a seconda dell'esigenza.