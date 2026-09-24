Su Amazon puoi prenotare la tua copia PlayStation 5 di Hellraiser Revival: il gioco esce l'8 ottobre

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di prenotare la propria copia PS5 di Hellraiser Revival al prezzo totale e finale d'acquisto di 44,99€. Il gioco uscirà il prossimo 8 ottobre. Prenotalo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Hellraiser Revival è un nuovo capitolo della celebre saga horror che propone un'avventura survival horror narrativa, ambientata in un universo oscuro e inquietante. La storia ruota attorno a un rituale di Pinhead , scatenato involontariamente, che minaccia di infliggere livelli di dolore e piacere mai raggiunti prima.

Ulteriori dettagli sul gioco

Uno degli elementi centrali del gameplay sarà la Configurazione, la misteriosa scatola dotata di poteri soprannaturali, che permetterà di combinare le sue proprietà uniche con un arsenale di armi tradizionali. Questa combinazione offrirà diverse possibilità per affrontare i nemici, utilizzando poteri infernali e strumenti terreni per infliggere ferite profonde e dolorose.

Il confine tra sofferenza e piacere sarà particolarmente sottile, soprattutto contro avversari masochisti. Durante l'avventura sarà necessario confrontarsi con una serie di nemici diabolici, tra cui miserabili, degenerati, cultisti demoniaci e persino sacerdoti infernali. Ogni incontro contribuirà a rendere l'esperienza più tesa e pericolosa, mettendo alla prova le capacità di sopravvivenza.