Il gameplay di Clive Barker's Hellraiser: Revival è stato mostrato in un video

IGN ha pubblicato un video di gameplay di Clive Barker's Hellraiser: Revival che include circa dieci minuti di sequenze tratte dalla demo attualmente disponibile su Steam, e che fornisce un assaggio dell'esperienza.

Nelle fasi iniziali del filmato vediamo il protagonista dell'avventura esplorare una serie di scenari man mano più surreali e inquietanti mentre stringe fra le mani la scatola di Lemarchand, il misterioso manufatto cubico che consente di aprire le porte dell'Inferno nella saga cinematografica.

La sequenza sembra una sorta di puzzle in cui bisogna trovare il percorso giusto e ha senza dubbio il merito di introdurci alle atmosfere di Clive Barker's Hellraiser: Revival, ma poi la situazione cambia e il tono del gioco diventa ancora più cupo e disturbante.

Contemporaneamente, il cubo svela una funzione legata alla risoluzione degli enigmi ambientali: la capacità di assorbire ed emettere energia al fine di attivare o disattivare gli interruttori necessari perché il nostro personaggio possa proseguire all'interno dello scenario.