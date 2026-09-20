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Il gameplay di Clive Barker's Hellraiser: Revival è stato mostrato in un video

IGN ha pubblicato un video di gameplay di Clive Barker's Hellraiser: Revival tratto dalla demo lanciata di recente.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   20/09/2026
Pinhead in Clive Barker's Hellraiser: Revival
Clive Barker's Hellraiser: Revival
Clive Barker's Hellraiser: Revival
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IGN ha pubblicato un video di gameplay di Clive Barker's Hellraiser: Revival che include circa dieci minuti di sequenze tratte dalla demo attualmente disponibile su Steam, e che fornisce un assaggio dell'esperienza.

Nelle fasi iniziali del filmato vediamo il protagonista dell'avventura esplorare una serie di scenari man mano più surreali e inquietanti mentre stringe fra le mani la scatola di Lemarchand, il misterioso manufatto cubico che consente di aprire le porte dell'Inferno nella saga cinematografica.

La sequenza sembra una sorta di puzzle in cui bisogna trovare il percorso giusto e ha senza dubbio il merito di introdurci alle atmosfere di Clive Barker's Hellraiser: Revival, ma poi la situazione cambia e il tono del gioco diventa ancora più cupo e disturbante.

La demo di Clive Barker's Hellraiser: Revival è disponibile e online c'è un trailer brutale per festeggiare La demo di Clive Barker's Hellraiser: Revival è disponibile e online c'è un trailer brutale per festeggiare

Contemporaneamente, il cubo svela una funzione legata alla risoluzione degli enigmi ambientali: la capacità di assorbire ed emettere energia al fine di attivare o disattivare gli interruttori necessari perché il nostro personaggio possa proseguire all'interno dello scenario.

Un'esperienza da incubo

In arrivo il prossimo 8 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, Clive Barker's Hellraiser: Revival promette di portare sullo schermo una trasposizione fedele, orrorifica e sanguinolenta del franchise creato da Clive Barker, che gli appassionati di storie horror conoscono molto bene.

La demo non rivela tutte le meccaniche e le situazioni con cui avremo a che fare nel corso dell'avventura, naturalmente, ma riesce a trasmettere senz'altro il senso di oppressione e di paura che gli sviluppatori hanno cercato di costruire per questa esperienza.

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