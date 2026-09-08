L'iPad Air con chip M4 è in maxi offerta su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante che fa calare il prezzo dell'iPad Air con chip M4: l'offerta prevede uno sconto del 25% per un costo finale d'acquisto di 1.199€ (minimo storico). Puoi acquistarlo (anche a rate) tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente dal box qui sotto: Il cuore del dispositivo è il chip M4, che offre una grafica evoluta e una potenza sufficiente per utilizzare più app contemporaneamente e gestire anche attività di intelligenza artificiale più complesse. L'autonomia arriva a un'intera giornata, mentre lo spazio di archiviazione raggiunge 1TB.