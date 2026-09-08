L'iPad Air con chip M4 è in maxi offerta su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante che fa calare il prezzo dell'iPad Air con chip M4: l'offerta prevede uno sconto del 25% per un costo finale d'acquisto di 1.199€ (minimo storico). Puoi acquistarlo (anche a rate) tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente dal box qui sotto: Il cuore del dispositivo è il chip M4, che offre una grafica evoluta e una potenza sufficiente per utilizzare più app contemporaneamente e gestire anche attività di intelligenza artificiale più complesse. L'autonomia arriva a un'intera giornata, mentre lo spazio di archiviazione raggiunge 1TB.
Ulteriori dettagli sul tablet
Il tablet utilizza iPadOS, caratterizzato da un'interfaccia intuitiva e da un sistema flessibile per la gestione delle finestre, pensato per organizzare meglio le attività e migliorare la produttività.
Tra le funzionalità disponibili c'è anche Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale di Apple progettato per facilitare la creazione e la comunicazione, con particolare attenzione alla tutela della privacy.
Questo modello da 11 pollici integra un display Liquid Retina con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e riflettanza ridotta, per immagini dettagliate e colori vivaci.
Completano la dotazione Touch ID, fotocamere evolute e connettività Wi-Fi 7 tramite chip Apple N1, utile per trasferire rapidamente anche file di grandi dimensioni.