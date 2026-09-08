Non solo l'iPhone pieghevole: cosa potrebbe presentare Apple all'evento di domani, tra AirPods e iPhone 18

Le informazioni disponibili restano basate principalmente su indiscrezioni e anticipazioni, ma il presunto iPhone pieghevole non dovrebbe essere l'unica novità. L'evento potrebbe offrire indicazioni anche sul futuro della gamma iPhone, degli AirPods e della piattaforma per la casa connessa.

Dopo anni di indiscrezioni, ci siamo: domani Apple sarà finalmente pronta a entrare nel mercato degli smartphone pieghevoli . L'evento in programma il 9 settembre 2026 si preannuncia infatti come uno dei più importanti degli ultimi anni per l'azienda, anche per il possibile debutto di un formato completamente nuovo.

Il dispositivo dovrebbe supportare il multitasking con due applicazioni affiancate e continuare a utilizzare iOS, anziché iPadOS. Apple avrebbe inoltre lavorato per rendere meno visibile la piega centrale del display , uno degli elementi che continua a distinguere molti smartphone pieghevoli dai telefoni tradizionali.

Tra questi potrebbe esserci l'assenza di un teleobiettivo. La configurazione fotografica dovrebbe comprendere due sensori posteriori, principale e ultra-grandangolare. Per motivi di spazio, inoltre, Apple potrebbe rinunciare a Face ID e adottare un sensore Touch ID integrato nel pulsante laterale, pur mantenendo MagSafe.

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Uno degli aspetti più discussi riguarda il prezzo, che potrebbe superare i 2.000 dollari (circa 1.700 euro). Apple avrebbe cercato di contenere lo spessore e mantenere il dispositivo sufficientemente compatto da poter essere trasportato in tasca, accettando però alcuni compromessi.

Il primo iPhone pieghevole, che alcune indiscrezioni chiamano iPhone Ultra , potrebbe arrivare a più di cinque anni di distanza dal debutto dei primi pieghevoli di Samsung. Secondo le informazioni circolate finora, il dispositivo dovrebbe integrare un display esterno da 5,5 pollici e uno schermo interno da 7,8 pollici, con dimensioni paragonabili a quelle di un piccolo iPad una volta aperto.

Gli altri annunci

Non tutti gli iPhone del futuro, naturalmente, saranno pieghevoli. L'evento potrebbe anticipare anche l'arrivo degli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, mentre il modello standard potrebbe seguire una tempistica diversa e arrivare successivamente.

Le indiscrezioni riguardano anche altri prodotti. Apple potrebbe aggiornare HomePod e starebbe lavorando su AirPods dotati di fotocamere. Queste ultime, secondo le informazioni emerse, non sarebbero progettate per scattare foto o registrare video, ma per acquisire informazioni visive a bassa risoluzione da utilizzare con le funzioni di assistenza basate sull'intelligenza artificiale.

Il debutto dell'iPhone pieghevole è comunque destinato ad attirare l'attenzione. Per Apple non si tratta semplicemente dell'ingresso in una nuova categoria, ma di una scelta destinata a influenzare un mercato che, pur crescendo, rappresenta ancora una piccola parte delle vendite globali di smartphone.