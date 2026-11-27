Il team si è dedicato soprattutto a Star Wars finora, ma di recente si è spostato sullo sviluppo di un nuovo videogioco basato su Iron Man che sembra essere una produzione di notevole importanza per Electronic Arts, dopo aver concluso lo sviluppo sul remake di Dead Space.

In verità si tratta soprattutto di supposizioni, ma messe insieme sembrano rendere sensata l'idea di una prossima presentazione del gioco, a partire da un elemento che alcuni utenti hanno messo in evidenza su Reddit: Motive ha recentemente rilanciato il suo sito internet ufficiale, come a prepararsi a grandi novità in arrivo.

Si moltiplicano le voci di corridoio che vorrebbero Iron Man ai The Game Awards 2026 , e in effetti una presenza del nuovo gioco basato sul celebre super-eroe attualmente in sviluppo presso EA Motive non sarebbe affatto assurda, considerando i diversi indizi che possono essere raccolti.

Tempi maturi per un trailer di Iron Man

Considerando il periodo, il fatto che Iron Man sia ancora un progetto attivo significa che EA vuole puntarci particolarmente, e i tempi suggeriscono che sarebbe maturo per una presentazione ufficiale, considerando anche che il primo trailer è stato trafugato già l'estate scorsa.

Questo evento potrebbe aver ulteriormente allungato i tempi, con gli sviluppatori probabilmente all'opera per arginare il leak e rivedere alcuni elementi del gioco in modo da limitare i danni per la presentazione, ma a questo punto potrebbe essere il momento di mostrarlo.

L'altro indizio che fa pensare a una possibile presenza ai The Game Awards 2026 è il fatto che l'evento verrà trasmesso per la prima volta su Disney+, con la compagnia a rimarcare che ci saranno novità sui propri franchise, tra i quali rientrano ovviamente quelli Marvel.

Considerando anche la vicinanza con il lancio di Marvel's Doomsday, una presentazione di Iron Man potrebbe essere opportuna in questo periodo.

Per il momento non sappiamo molto del nuovo videogioco di Iron Man: il gioco di Motive è stato annunciato ufficialmente nel 2022, quando era considerato il primo di tre giochi Marvel prodotti da EA, ma da allora non ne abbiamo saputo quasi nulla sul fronte ufficiale, dunque rimaniamo in attesa di eventuali novità al riguardo.