WhatsApp: ecco le novità "intelligenti" in arrivo, tra anteprime chat, privacy e strumenti IA

Non tutte le novità sono già disponibili e alcune restano limitate a un gruppo ristretto di tester. Nel complesso, gli aggiornamenti mostrano una strategia che punta a trasformare WhatsApp da semplice servizio di messaggistica a piattaforma con strumenti sempre più articolati, tra automazioni, privacy e funzioni basate sull'IA. Le tempistiche di distribuzione delle singole novità non sono ancora state comunicate.

WhatsApp continua a sperimentare nuove funzionalità per rendere più semplice la gestione delle conversazioni e ampliare gli strumenti disponibili all'interno dell'applicazione. Gli ultimi aggiornamenti beta per Android e iOS anticipano cambiamenti che riguardano l'integrazione dell'intelligenza artificiale.

Le nuove funzioni di WhatsApp tra messaggi e gestione delle chat

Una delle novità più interessanti riguarda l'anteprima contestuale delle conversazioni, attualmente in sviluppo per Android. Tenendo premuto su una chat, l'app dovrebbe mostrare una finestra con gli ultimi messaggi ricevuti, permettendo di leggerli senza entrare nella conversazione. In questo modo sarà possibile consultare le notifiche senza aggiornare le conferme di lettura. WhatsApp starebbe inoltre lavorando a un'anteprima scorrevole, che consentirebbe di esplorare una porzione più ampia della conversazione.

Nuove azioni smart sui messaggi

Su Android e iOS è invece in distribuzione il riconoscimento automatico di alcune informazioni contenute nei messaggi. Quando WhatsApp individua un numero di telefono, una data, un indirizzo o un'e-mail, evidenzia il testo con una sottolineatura tratteggiata e propone alcune azioni rapide. I numeri possono essere copiati, salvati nei contatti o utilizzati per avviare una chiamata; le date possono essere aggiunte al calendario o trasformate in eventi, mentre gli indirizzi possono essere aperti direttamente nell'applicazione di mappe. L'elaborazione avviene sul dispositivo, senza inviare il contenuto dei messaggi ai server, e non modifica il funzionamento della crittografia end-to-end.

Tra le novità in fase di sviluppo c'è anche una gestione più dettagliata della visibilità del numero di telefono per chi utilizza un nome utente. La beta Android 2.26.45.1 anticipa quattro possibili impostazioni: tutti, i propri contatti, i contatti esclusi e nessuno. L'opzione predefinita dovrebbe essere quest'ultima, così da impedire agli altri utenti di vedere il numero. Cambiando impostazione, WhatsApp avviserà che l'elenco delle eccezioni verrà azzerato, chiedendo una conferma prima di applicare la modifica.

La condivisione dei contenuti multimediali potrebbe diventare più immediata grazie ai suggerimenti delle foto e dei video recenti. La funzione, in distribuzione su Android e iOS, mostra un'anteprima direttamente nella schermata della conversazione, attraverso una notifica temporanea oppure sostituendo per qualche istante l'icona della fotocamera con la miniatura del contenuto. Il materiale non viene inviato automaticamente: selezionandolo si apre l'editor, dove è possibile controllarlo e modificarlo prima della condivisione. Chi non desidera utilizzare i suggerimenti potrà disattivarli dalle impostazioni.

Un'altra novità riguarda la possibilità di creare chat personalizzate basate su Meta AI. Con la beta Android 2.26.44.6, alcuni utenti possono avviare una nuova conversazione con l'assistente, assegnandole un nome e un'immagine del profilo. La chat viene poi aggiunta all'elenco principale e può essere individuata attraverso il filtro dedicato all'intelligenza artificiale. Un'icona sovrapposta all'immagine del profilo permette inoltre di distinguerla dalle conversazioni tradizionali.

Meta AI sta guadagnando spazio anche negli strumenti di modifica delle immagini. WhatsApp sta distribuendo su Android una funzione di espansione basata sull'intelligenza artificiale, accessibile dall'editor grafico. Invece di deformare la fotografia originale per adattarla a un formato differente, lo strumento analizza la scena e genera nuovi elementi attorno ai bordi dell'immagine. La funzione può essere utilizzata sia nelle chat sia negli aggiornamenti di Stato.

La stessa possibilità sta arrivando anche su iOS. Dopo aver richiesto l'espansione, l'utente può valutare il risultato e, se non è soddisfacente, tornare alla fotografia originale oppure chiedere a Meta AI di generare una nuova versione. Si tratta di un ulteriore passo verso l'integrazione degli strumenti generativi direttamente nell'app di messaggistica.

Rimane infine in fase di test la condivisione di foto e video in qualità originale, senza compressione. L'opzione si affiancherà alle modalità Standard e HD, ma dovrebbe essere riservata agli abbonati a WhatsApp Plus. A differenza della modalità HD, che riduce comunque le dimensioni dei file, quella originale dovrebbe mantenere intatti i contenuti inviati.