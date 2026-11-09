Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered ha avuto un ottimo lancio e ora si gioca online in quattro

Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered ha debuttato su Steam con risultati particolarmente positivi, stando a quanto comunicato dall'editore Atari, conquistando per alcune ore il primo posto nella classifica dei giochi più venduti sulla piattaforma di Valve. Il ritorno del picchiaduro dedicato ai celebri mostri giapponesi è stato accolto con un certo fervore: al momento della comunicazione, il gioco contava 1.249 recensioni su Steam, il 95% delle quali positive, ottenendo così la valutazione complessiva "Estremamente positiva". Anche la versione console avrebbe registrato riscontri altrettanto incoraggianti, in questo caso non quantificati.

Funzionalità a sorpresa

I giocatori hanno anche scoperto una novità mai annunciata, ma inclusa nel gioco. Contrariamente a quanto comunicato inizialmente, Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered permette infatti di organizzare partite online private con un massimo di quattro partecipanti.

Al momento dell'annuncio del gioco era stato specificato che il multiplayer online avrebbe supportato esclusivamente scontri tra due giocatori. Tuttavia, il team di Pipeworks ha continuato a lavorare sulla componente online durante le ultime settimane prima della pubblicazione, riuscendo a introdurre il supporto per le lobby private a quattro giocatori.

La funzionalità è stata implementata dopo varie sessioni di test, ma non essendo stata accompagnata da una comunicazione ufficiale prima del lancio, non ha ricevuto particolare visibilità. I giocatori, però, la stanno gradendo parecchio, tanto che l'editore ha deciso di comunicarla pubblicamente.

La novità amplia le possibilità offerte dal multiplayer, consentendo di organizzare sfide private con un gruppo più numeroso di amici e avvicinando ulteriormente l'esperienza alla natura caotica degli scontri tra i giganteschi mostri dell'universo di Godzilla.