Aeterna: Curse of The First King, gli autori di Alaloth raccontano il nuovo soulslike ambientato nell'antica Roma

Gamera Interactive, il team di sviluppo di Aeterna: Curse of The First King, è tornato a parlare del progetto, condividendo alcune informazioni sui progressi dei lavori e sulle ambizioni che accompagnano il nuovo videogioco. A scriverne è stato Alberto Belli, direttore creativo e ideatore del progetto, che ha colto l'occasione per raccontare quanto l'esperienza maturata con Alaloth: Champions of The Four Kingdoms abbia influenzato le scelte compiute per questa nuova produzione.
Annunciato lo scorso ottobre durante l'evento The MIX, Aeterna è attualmente in produzione. Il progetto ha iniziato a raccogliere i primi riscontri da parte del pubblico e le liste dei desideri stanno crescendo, mentre il team di sviluppo continua a lavorarci.
Un percorso complesso
Il percorso che ha portato alla realizzazione di Alaloth non è stato semplice. Belli ricorda uno sviluppo particolarmente travagliato, caratterizzato da problemi con il publisher e da rapporti professionali difficili, che avrebbero rischiato di compromettere il lavoro svolto. Nonostante le difficoltà, il gioco è riuscito ad arrivare sul mercato, ampliandosi nel tempo grazie a oltre cento patch e quasi venti aggiornamenti importanti realizzati anche sulla base dei suggerimenti della community.
Proprio queste esperienze rappresentano il punto di partenza per Aeterna, descritto come un nuovo soulslike isometrico ambientato a Roma, nel quale la ricostruzione storica si intreccerà con elementi mitologici e fantastici. L'obiettivo è rivolgersi a due tipologie di pubblico: da una parte gli appassionati dei giochi di ruolo classici, dall'altra chi cerca combattimenti impegnativi e strutturati secondo i canoni del genere soulslike. Gli sviluppatori intendono inoltre recuperare diverse funzionalità richieste dai giocatori di Alaloth, ma che non era stato possibile introdurre nel precedente progetto.
Un cambiamento importante riguarda anche la gestione dello sviluppo. Il team è passato dalle sei persone iniziali a triplicare l'organico. Inoltre, questa volta gli sviluppatori dispongono delle risorse necessarie per pubblicare autonomamente il gioco, senza dipendere da un editore. Non viene comunque esclusa la possibilità di collaborare con un partner esterno, qualora si presentasse l'occasione giusta.
Alberto seguirà direttamente i rapporti con la community, puntando su una comunicazione trasparente e regolare. Il gruppo concentrerà le proprie attività soprattutto su Discord, Instagram e TikTok, con Reddit come ulteriore canale, riducendo invece la presenza su Facebook e X. Gli aggiornamenti daranno maggiore spazio ai video e mostreranno anticipatamente le caratteristiche in lavorazione, coinvolgendo gli utenti nelle decisioni compatibilmente con le informazioni divulgabili.
L'intenzione è quindi quella di rendere la community parte integrante del percorso produttivo, evitando alcune delle difficoltà comunicative incontrate durante lo sviluppo di Alaloth. Gli autori hanno infine annunciato l'organizzazione di un AMA, durante il quale risponderanno alle domande dei giocatori sul progetto.