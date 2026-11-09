Aeterna: Curse of The First King, gli autori di Alaloth raccontano il nuovo soulslike ambientato nell'antica Roma

Gamera Interactive, il team di sviluppo di Aeterna: Curse of The First King, è tornato a parlare del progetto, condividendo alcune informazioni sui progressi dei lavori e sulle ambizioni che accompagnano il nuovo videogioco. A scriverne è stato Alberto Belli, direttore creativo e ideatore del progetto, che ha colto l'occasione per raccontare quanto l'esperienza maturata con Alaloth: Champions of The Four Kingdoms abbia influenzato le scelte compiute per questa nuova produzione.

Annunciato lo scorso ottobre durante l'evento The MIX, Aeterna è attualmente in produzione. Il progetto ha iniziato a raccogliere i primi riscontri da parte del pubblico e le liste dei desideri stanno crescendo, mentre il team di sviluppo continua a lavorarci.