GTA VI, l'ultimo gigante prima della rivoluzione dell'IA

Sta per cambiare tutto, per sempre e a una velocità spaventosa. L'intelligenza artificiale è entrata nelle nostre vite subdolamente e senza lasciarci scampo e, dopo aver sconvolto interi settori industriali, ora si appresta a stravolgere radicalmente il mondo dei videogiochi. Sta accadendo proprio ora: persone che non hanno mai programmato pubblicano mod per i loro giochi preferiti, preziose esclusive vengono ricompilate per girare su qualsiasi hardware, in poche ore vengono fusi tra loro due giochi in modo da giocare a Minecraft dentro Cyberpunk 2077 e a Skate 3 tra i livelli di Call of Duty. Ho persino visto un tipo collegare la propria cyclette al PC per trasformare il mondo di gioco di The Witcher nel suo percorso di allenamento.

Utilizzi differenti Perché un creativo non dovrebbe utilizzare gli strumenti più potenti a sua disposizione? I primi giochi 3D avevano un totale di tre alberi diversi e questi venivano ripetuti all'infinito su tutta la mappa, ed è solo grazie a uno strumento come SpeedTree che oggi possiamo perderci in foreste, giungle e boschi senza fine, dove ogni albero è diverso dal precedente. Gli stessi "engine" come Unreal e Unity servono allo stesso scopo: evitare che i programmatori debbano fare tutto a mano in linguaggio macchina. Perché dovrebbe essere un problema se il team di Big Walk ha utilizzato l'IA nelle ultime fasi dello sviluppo? Fare meglio in meno tempo non può essere una colpa ed è ben diverso dal dire a Suno: "Fammi una canzone che ricorda l'estate italiana degli anni '80", o a Claude: "Fammi un videogioco come Super Mario 64, ma con protagonista un maranza". Qualche giorno fa, imbottigliato nel traffico di Roma, mi sono accorto che ChatGPT funziona con il sistema multimediale dell'auto e, cogliendo l'occasione, ho iniziato a discutere con l'IA la creazione di un gioco da tavolo che avevo in mente. In quaranta minuti mi sono ritrovato con una lista di componenti da stampare e ritagliare per realizzarne un prototipo cartaceo, potrei addirittura creare un prompt per farne una versione digitale, ma la velocità con cui procede l'idea l'ho dettata io, perché l'idea è e resta mia, totalmente mia. Un processo che prima richiedeva mesi e palate di soldi, ora si può ridurre a poche settimane di brainstorming, nel mio caso in un tragitto casa-dentista. Quando la tecnologia renderà semplice costruire qualsiasi cosa, diventerà ancora più importante sapere che cosa vale la pena costruire, no?

Il game designer del futuro Ancora una volta ci viene in aiuto il bellissimo eXistenZ, film di David Cronenberg nel quale la protagonista è una game designer del futuro il cui principale pregio non consiste nelle doti di programmazione, ma nella capacità di carpire e riprodurre in giochi ed esperienze sensazioni, emozioni, piccole sfumature della vita. eXistenZ descrive perfettamente la figura del game designer del futuro Tutti possono chiedere al modello più economico di un'IA di realizzare un set o un'ambientazione, ma ci saranno sempre i Fellini, i Dante Ferretti, i creativi veri che andranno a cesellare ogni dettaglio in modo che appaia unico e immaginifico. Va anche detto che quelli della mia età hanno un problema: siamo nati in un periodo storico in cui ogni avanzamento tecnologico aveva risvolti perlopiù positivi, veniva visto con ottimismo, mentre le generazioni più giovani vedono nella tecnologia anche una minaccia e non hanno tutti i torti. Per quanto i risvolti negativi dell'intelligenza artificiale mi preoccupino molto e, come tanti altri, ne subirò le conseguenze, anzi, a dire la verità, le sto già subendo, l'impatto positivo che avrà sui videogiochi non può che crearmi anche una certa eccitazione.

Nuovi generi Sono d'accordo con chi dice che l'avanzamento dell'IA genererà anche altre tipologie di esperienze. L'ho già intravisto utilizzando applicazioni come AI Dungeon, o semplicemente chiedendo a ChatGPT di crearmi un'avventura di un'ora con le regole di D&D in cui interpretavo un mago. Un po' come la sala ologrammi di Star Trek... Mi è piaciuto con tutti quei limiti, figuriamoci quando in un istante potrò crearmi il mio angolo di paradiso noir dove sono l'investigatore o la femme fatale in pericolo, o un episodio interattivo di Star Trek: The Next Generation dove sono molto vicino a Deanna Troi. Se poi avessimo bisogno di un'esperienza meno generica potremmo affidarci a un creator di fama, o a quel team creativo che con i suoi musical sta facendo impazzire mezzo mondo. Forse sono andato troppo avanti con la fantasia: per un attimo mi sono ritrovato nel 2035 o giù di lì, ma quello che ho immaginato è comunque meglio di quello che per esempio sta già accadendo. Esistono per esempio piattaforme come Astrocade e Aippy che, come una sorta di TikTok, offrono un infinito flusso di giochi generati dall'intelligenza artificiale, pattume utile solo quando non vuoi essere ed esistere. Comunque un'esperienza non molto lontana da quella offerta generalmente dai social. Serve un'IA che ci permetta di immaginare e vivere esperienze che prima non potevano esistere e non un'IA che ci somministri contenuti per impedirci di annoiarci e morire.