Pokémon Champions riceverà delle modalità single player? Il director Hoshino risponde

Masaaki Hoshino, director di Pokémon Champions, ha spiegato perché il gioco non include modalità single player e perché, almeno per ora, non sono previsti contenuti di questo tipo.

La motivazione è piuttosto semplice: Pokémon Champions è stato progettato come un'esperienza interamente multiplayer, pensata per diventare la base della scena competitiva online dei prossimi anni. Hoshino spiega che, per quanto delle modalità single player come quelle di Pokémon Stadium siano teoricamente possibili, potrebbero avere l'effetto collaterale indesiderato di spostare l'attenzione dei giocatori dalla componente PvP e allungare i tempi di matchmaking.