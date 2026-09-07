Microsoft promette: Windows 11 sarà più veloce, anche in avvio, e userà meno RAM

Le novità non sono ancora tutte disponibili nelle versioni pubbliche del sistema operativo, ma Microsoft parla di miglioramenti già ottenuti internamente e destinati ad arrivare progressivamente attraverso i prossimi aggiornamenti. Tra gli obiettivi dichiarati c'è anche quello di garantire una buona esperienza sui computer dotati di soli 8 GB di RAM .

Durante IFA 2026, Microsoft ha confermato di voler intervenire su uno dei punti più discussi di Windows 11: le prestazioni. L'azienda starebbe infatti lavorando a diverse ottimizzazioni destinate a rendere il sistema operativo più rapido nelle operazioni quotidiane, dall'avvio del PC alla risposta di Windows Hello.

Microsoft vuole ottimizzare Windows 11 anche per 8 GB di RAM

A parlare delle novità in arrivo è stato Mark Linton, che in Microsoft è Vice Presidente Corporate di Windows e Device Sales: sul palco di IFA ha confermato i progressi compiuti dall'azienda sul fronte delle prestazioni. Secondo quanto anticipato, Windows 11 dovrebbe avviarsi più rapidamente, mostrando la schermata di blocco in tempi inferiori rispetto al passato. Microsoft sta lavorando anche per rendere più reattive alcune funzioni utilizzate quotidianamente, compreso il sistema di autenticazione Windows Hello.

A sinistra Mark Linton, Vice Presidente Corporate di Windows e Device Sales

L'azienda non ha però fornito dati precisi sui miglioramenti né indicato una data esatta per l'arrivo di queste ottimizzazioni. Al momento, inoltre, le modifiche ai tempi di avvio non sembrano essere ancora presenti nelle build di anteprima pubbliche.

Il secondo annuncio riguarda la gestione della memoria. Microsoft ha ribadito l'intenzione di ottimizzare Windows 11 affinché possa funzionare bene anche sui PC con 8 GB di RAM, una configurazione ancora molto diffusa soprattutto nella fascia economica del mercato. L'obiettivo non significa necessariamente un ritorno degli 8 GB come configurazione ideale per ogni tipo di utilizzo. Per attività impegnative, multitasking intenso, gaming o applicazioni professionali, disporre di più memoria continuerà ovviamente a rappresentare un vantaggio.

Un sistema operativo meno esigente in termini di risorse, tuttavia, potrebbe portare benefici anche ai computer con 16 o 32 GB di RAM. Ridurre il consumo di memoria dei processi di sistema e delle applicazioni in background significa infatti lasciare più risorse disponibili per i programmi effettivamente utilizzati.

La promessa appare particolarmente significativa considerando la direzione seguita da Microsoft negli ultimi anni. I 16 GB di RAM sono diventati il requisito minimo per i Copilot+ PC, mentre in diverse occasioni l'azienda ha indicato configurazioni ancora più generose come preferibili per gli utenti più esigenti.

La crescente attenzione verso l'intelligenza artificiale ha inoltre contribuito ad aumentare le richieste hardware dei PC di nuova generazione. Parallelamente, la domanda di memoria legata all'espansione dell'IA sta contribuendo a mantenere elevata la pressione sui prezzi dei componenti. L'ottimizzazione del software potrebbe quindi diventare una risposta importante anche a un mercato in cui aumentare continuamente le specifiche hardware non rappresenta sempre la soluzione più conveniente.

Microsoft ha già iniziato a distribuire alcune delle modifiche promesse nel corso del 2026, anche se la disponibilità graduale fa sì che non tutti gli utenti le abbiano ricevute contemporaneamente. Tra le novità previste con l'aggiornamento di settembre figurano una maggiore flessibilità nella gestione della barra delle applicazioni, ulteriori opzioni per ridimensionare il menu Start e la possibilità di modificare il comportamento della ricerca integrata.

L'accelerazione dei tempi di avvio e le nuove ottimizzazioni per la memoria potrebbero però essere tra gli interventi più importanti, perché riguardano direttamente l'esperienza quotidiana di tutti gli utenti. Dopo anni in cui Windows 11 è stato spesso criticato per il consumo di risorse e per alcune scelte dell'interfaccia, Microsoft sembra voler riportare l'attenzione anche su un aspetto fondamentale: rendere il sistema operativo semplicemente più rapido ed efficiente.