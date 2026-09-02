Windows 11 attiverà automaticamente Memory Integrity: questo potrebbe portare cali nelle prestazioni gaming

Software come ThrottleStop e Intel XTU possono infatti richiedere la disattivazione della virtualizzazione di Windows attraverso le impostazioni avanzate del BIOS.

L'introduzione automatica della funzione potrebbe però creare alcune conseguenze per determinate categorie di utenti. Tra questi rientrano i possessori di notebook da gaming che ricorrono all'undervolting per ridurre temperature e consumi del processore.

La novità dovrebbe arrivare con un aggiornamento previsto per il 13 ottobre , che abiliterà anche Virtualization-Based Security (VBS) . L'obiettivo è rendere più difficile l'esecuzione di codice e driver non affidabili a livello kernel, contrastando alcune delle tecniche utilizzate dal malware.

Cosa comporterebbe l'attivazione di Memory Integrity in Windows 11?

L'attivazione di Memory Integrity, conosciuta anche nel contesto di Core Isolation, potrebbe rendere necessario un riavvio del sistema e modificare le condizioni necessarie per mantenere attivo l'undervolt. In questo scenario, le configurazioni impostate dagli utenti potrebbero essere annullate, costringendoli a intervenire nuovamente sulle impostazioni del BIOS per ripristinare il funzionamento desiderato.

Un ulteriore elemento riguarda il gaming. Sono stati segnalati casi in cui l'attivazione di Memory Integrity avrebbe comportato una riduzione delle prestazioni nei videogiochi. La fonte precisa tuttavia di non aver riscontrato questo tipo di calo sui propri desktop da gioco, evidenziando quindi che l'impatto potrebbe variare in base alla configurazione hardware e software utilizzata.