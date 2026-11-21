Dopo il romanzo dedicato ad Astarion, scritto da T. Kingfisher, anche Shadowheart , un altro amatissimo personaggio di Baldur's Gate 3, sarà protagonista di un libro tutto suo. Questa volta verrà raccontata una storia inedita , ambientata prima degli eventi del videogioco. Il romanzo arriverà ufficialmente il 18 maggio 2027 , ma è già disponibile per il preordine. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.

La trama del romanzo

Come anticipato, si tratta di un romanzo prequel, ambientato quindi prima degli eventi del videogioco. A firmarlo sarà Tasha Suri, scrittrice vincitrice del World Fantasy Award e autrice della trilogia Burning Kingdoms. La storia seguirà Shadowheart, devota della dea Shar, alle prese con un brutale omicidio che coinvolge un membro del suo ordine. La protagonista dovrà indagare per fare luce sull'accaduto, ma non potrà fidarsi di nessuno, nemmeno di chi sostiene di volerla aiutare.

Tra vicende oscure, ricordi da affrontare e tentazioni, Shadowheart dovrà risolvere il mistero e dimostrare la propria devozione, oppure "rischiare di perdersi nella luce". Il romanzo sarà pubblicato in lingua inglese e sarà composto da 304 pagine.

Shadowheart è uno dei personaggi principali di Baldur's Gate 3

"Il suo nome è Shadowheart. In quanto devota della dea oscura Shar, di sé stessa non sa molto di più di questo. Ma conosce bene la fede e il potere, e sa cosa serve per conservarli", si legge. "Sotto la vivace città di Baldur's Gate e all'interno della misteriosa chiesa sotterranea che lei chiama casa, il proprio passato è una debolezza che è meglio sacrificare all'insondabile Specchio della Perdita. Con l'oblio arriva la forza, ma senza i legami della memoria, il tradimento si insinua anche tra i più ardenti accoliti di Shar".