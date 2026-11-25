Per celebrare inoltre le 450.000 pre-registrazioni effettuate prima del lancio, Bandai ha deciso di distribuire ticket gratuiti che possono essere riscattati per ottenere carte esclusive, pacchetti e una carta rara segreta, oltre a ulteriori ricompense previste.

Il gioco può essere scaricato da App Store per iOS e da Google Play Store per Android ed à gratuito come base, essendo distribuito come free-to-play, con la presenza di microtransazioni legate principalmente all'acquisto di buste contenenti ulteriori carte da collezionare.

Digimon Alysion è il nuovo gioco mobile free-to-play incentrato sul franchise di Bandai Namco, ed è ora disponibile su iOS e Android in 183 paesi tra i quali figura anche l'Italia, dunque potete scaricarlo e giocarlo subito.

Ogni giorno è previsto un pacchetto gratuito per chi si collega al gioco, ma ovviamente l'economia di questo si baserà molto sugli acquisti in-app, con la possibilità di acquistare carte e pacchetti attraverso microtransazioni.

Lo scorso ottobre sono state aperte le preregistrazioni , che a quanto pare hanno raggiunto ottimi risultati in base a quanto riferito dall'editore, con quasi mezzo milione di giocatori già pronti a partire, a cui si aggiungeranno tutti quelli che scaricheranno il gioco completo da oggi.

Una storia originale

La storia originale è ambientata nell'universo di Digimon Liberator, la serie composta da webcomic e light novel consultabili gratuitamente attraverso il sito ufficiale del gioco di carte e presenta una modalità storia e carte esclusive create appositamente per questa nuova esperienza mobile.

La campagna mette in scena le avventure di Kanata Hondo, una giocatrice alle prime armi con i giochi di carte che imparerà gradualmente regole e meccaniche del Digimon Card Game grazie all'aiuto della sua migliore amica Futre e un cast di personaggi originali.

Per quanto riguarda il gameplay, Digimon Alysion punta ad essere un'interpretazione fedele del gioco di carte originale, proposto qui in versione digitale: si tratta dunque di creare un mazzo più competitivo e completo possibile in modo da sperimentare varie possibili strategie e competere tra scontri classificati e tornei.

Saranno presenti anche diversi Digimon originali, espandendo dunque l'universo delle carte già noto con nuove introduzioni appositamente studiate per questa nuova versione, in un gioco che si propone anche accessibile in varie maniere sia per gli utenti già esperti che per coloro che si ritrovano alle prime armi con il mondo di Digimon.