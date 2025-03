Digimon Alysion è stato annunciato con un trailer: è il GCC Pokémon Pocket di Bandai Namco

Al momento la compagnia ha mostrato un trailer - che trovate poco sotto - in lingua giapponese ma non ha condiviso molte altre informazioni.

Bandai Namco ha annunciato un nuovo gioco di Digimon. A questo giro non si tratta di un GDR classico o di un qualche ibrido visual novel - GDR, ma di qualcosa di non troppo lontano da GCC Pokémon Pocket. È infatti un gioco di carte free to play per mobile . Il suo nome è Digimon Alysion .

Il trailer di Digimon Alysion

Prima di tutto, Bandai Namco non ha indicato qual è la data di uscita di Digimon Alysion. Sappiamo però che la compagnia ha intenzione di condurre un test in versione closed beta (come è tipico per questo tipo di prodotti, soprattutto per mettere sotto pressione i server prima di un lancio ufficiale). Anche quest'ultimo non ha una data o altri dettagli utili, ma l'editore conferma che avremo modo di scoprire di più avanti.

Il trailer di Digimon Alysion è breve e non mostra in realtà molto del videogioco, se non qualche carta e un paio di interfacce. Si focalizza invece di più sui personaggi che saranno presenti al suo interno: alcuni di questi sono completamente nuovi per la saga. Inoltre, ci saranno persino dei Digimon nuovi creati appositamente.

In Digimon Alysion le regole dovrebbero essere le stesse del Digimon Card Game fisico che già esiste, ma viene spiegato che ci saranno anche nuove carte. Sarà da vedere se - in modo simile a GCC Pokémon Pocket - ci saranno delle variazioni sulla struttura delle lotte per rendere più adatte all'esperienza mobile.