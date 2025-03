NVIDIA taglia i prezzi delle GPU GeForce RTX Serie 50: la RTX 5090 ora costa 120€ in meno, se la trovate

Un Euro più forte consente a NVIDIA di adeguare i prezzi al ribasso, offrendo ai consumatori europei un'opportunità di risparmio su alcune delle schede grafiche più recenti. Andiamo a vedere come cambiano i listini.

NVIDIA ha annunciato una riduzione dei prezzi per la sua serie di GPU GeForce RTX 50 in tutta Europa. Questa decisione è una diretta conseguenza del miglioramento del tasso di cambio tra l'Euro e il dollaro statunitense.

I nuovi prezzi delle GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50

La NVIDIA GeForce RTX 5090 ha subito un taglio di prezzo di oltre il 5% in Italia, passando a 2.269€ (rispetto al prezzo di lancio di 2.389€). Anche la RTX 5080 è diventata più accessibile, con un prezzo ridotto di 30€ e che passa quindi a 1.139€. La RTX 5070 ora costa 629€ rispetto ai precedenti €649. L'unica eccezione a questa tendenza al ribasso è la RTX 5070 Ti. Questa scheda non ha subito variazioni di prezzo, rimanendo a 879€, poiché NVIDIA non ne ha prodotto una Founders Edition.

I nuovi prezzi di listino in Italia delle GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50

Di seguito i nuovi prezzi di listino in Italia:

NVIDIA GeForce RTX 5090 : da 2.389€ a 2.269€;

: da 2.389€ a 2.269€; NVIDIA GeForce RTX 5080 : da 1.199€ a 1.139€;

: da 1.199€ a 1.139€; NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti : 899€ (invariato perché non esiste una Founder's Edition);

: 899€ (invariato perché non esiste una Founder's Edition); NVIDIA GeForce RTX 5070: da 659€ a 629€.

Nel resto d'Europa i prezzi sono più bassi (ma si partiva da un listino già inferiore). In Germania la RTX 5090 ha subito un calo di prezzo di oltre il quattro percento, passando a 2.229€; la RTX 5080 scende a 1.119€ e la RTX 5070 costa €619. Anche nel Regno Unito si è osservato un beneficio derivante dal dollaro più debole, con la RTX 5090 ora disponibile a 1.889£, rispetto al prezzo di lancio di 1.939£.

Nonostante la diminuzione dei prezzi, la disponibilità delle schede grafiche della serie RTX 50 non è migliorata significativamente. Pertanto, l'acquisto di una di queste schede a prezzi di listino corretti rimane una sfida per molti consumatori in Europa.

E mentre NVIDIA ha annunciato le super GPU per dominare l'IA, voi che cosa ne pensate di questo taglio di prezzo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.