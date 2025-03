NVIDIA ha annunciato Blackwell Ultra GB300, Vera Rubin e Rubin Ultra: ecco le super GPU per dominare l'IA

L'annuncio è avvenuto durante il GDC, dove Nvidia ha svelato i dettagli delle nuove GPU e ha delineato la sua visione per il futuro del calcolo.

NVIDIA continua a rafforzare la sua posizione di leader nel settore dell'intelligenza artificiale con l'annuncio di una nuova roadmap di super GPU per l'IA . L'azienda ha presentato le nuove architetture Blackwell Ultra, Vera Rubin e Rubin Ultra , che promettono di portare le prestazioni e le capacità di calcolo a un livello superiore.

Il futuro dell'IA

Le architetture in cantiere, come detto, sono tre. La Blackwell Ultra, che sarà disponibile nella seconda metà di quest'anno, non rappresenta una nuova architettura vera e propria, ma un'evoluzione della Blackwell. Offrirà le stesse prestazioni IA della Blackwell, ma con una maggiore quantità di memoria HBM3e (288 GB anziché 192 GB).

NVIDIA Blackwell Ultra

Un cluster "Superpod" Blackwell Ultra DGX GB300 offrirà quindi lo stesso numero di CPU e GPU della versione Blackwell, ma con una maggiore capacità di memoria. NVIDIA ha confrontato la Blackwell Ultra con la H100, la GPU del 2022 che ha segnato l'inizio del successo della compagnia nel settore dell'IA. La Blackwell Ultra offre prestazioni superiori in termini di inferenza FP4 e accelera il "ragionamento IA".

Una delle novità più interessanti è la DGX Station, un computer desktop con una singola GPU Blackwell Ultra GB300, 784 GB di memoria di sistema unificata e networking NVIDIA integrato a 800 Gbps. Questo prodotto permetterà anche alle aziende di acquistare un singolo chip Blackwell Ultra.

La scheda madre di una DGX Station (fonte: The Verge)

Ma le vere protagoniste della roadmap di Nvidia sono le architetture Vera Rubin e Rubin Ultra, che arriveranno rispettivamente nel 2026 e nel 2027. Vera Rubin offrirà 50 petaflop di FP4, mentre Rubin Ultra, con un chip che contiene due GPU Rubin collegate, raggiungerà i 100 petaflop di FP4 e quasi quadruplicherà la memoria a 1 TB.

Un rack NVL576 completo di Rubin Ultra offrirà prestazioni ancora più elevate, con 15 exaflop di inferenza FP4 e 5 exaflop di training FP8. NVIDIA afferma che queste prestazioni sono 14 volte superiori a quelle del rack Blackwell Ultra.

La nuova roadmap di chip NVIDIA

NVIDIA sta puntando su queste nuove GPU per soddisfare la crescente domanda di potenza di calcolo per l'intelligenza artificiale. Il CEO Jensen Huang ha dichiarato che l'industria ha bisogno di "100 volte più di quanto pensavamo di aver bisogno l'anno scorso" per stare al passo con la domanda.

Chiudiamo segnalando che la prossima architettura di NVIDIA dopo Vera Rubin, in arrivo nel 2028, si chiamerà Feynman, in onore del fisico teorico Richard Feynman.

E voi che cosa ne pensate di questi annunci? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto il DLSS 4 è in arrivo su oltre 100 giochi, con ACE e RTX Neural Shader: tutte le novità gaming di NVIDIA dalla GDC 2025.