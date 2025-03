I voti di EDGE premiano Split Fiction ma non Monster Hunter Wilds

Sono usciti i voti di EDGE relativi alle recensioni pubblicate sul numero 409 della rivista inglese, e a quanto pare le valutazioni espresse dalla redazione premiano Split Fiction ma non Monster Hunter Wilds.

L'avventura a base cooperativa sviluppata da Hazelight Studios ha infatti portato a casa un 8, mentre l'hunting game di Capcom si è dovuto accontentare di un 7: non un voto basso per gli standard di EDGE, ma distante dai punteggi stellari che Monster Hunter Wilds ha ottenuto sulle altre testate internazionali.

Split Fiction - 8

Monster Hunter Wilds - 7

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - 8

Delta Force - 4

Expelled! - 8

Two Point Museum - 9

Wanderstop - 6

Knights in Tight Spaces - 6

Omega 6: The Triangle Stars - 5

Centum - 8

Come accennato nell'introduzione, ad ogni modo, a portare a casa il voto più alto è stato Two Point Museum, l'ultimo gestionale prodotto da SEGA e realizzato dagli esperti di Two Point Studios, a cui è stato assegnato un sontuoso 9.