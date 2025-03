Woodkid canta il brano di Death Stranding 2, To the Wilder, illustrandone la struttura

Si tratta di una testimonianza "cantata" molto interessante , a maggior ragione considerando l'attuale panorama musicale nostrano, in cui vengono utilizzate tecnologie di supporto vocale persino per le melodie più banali, salvo poi fare delle figuracce sui palcoscenici internazionali che le vietano.

A quanto pare in molti hanno pensato che Woodkid avesse utilizzato altri interpreti per il brano, ma in realtà la voce è sempre la sua : semplicemente il cantautore passa da un'ottava all'altra e da un approccio all'altro per differenziarla.

L'artista francese, non nuovo alle collaborazioni a tema videoludico, ha spiegato di aver utilizzato quattro registri vocali differenti in "To the Wilder" per sottolineare altrettante parti del testo e donare loro un colore ben distinguibile.

Hideo Kojima ha rilanciato un video di Woodkid che canta il brano del trailer di Death Stranding 2, "To the Wilder" , illustrandone la struttura e discutendo anche la tecnica che caratterizza ogni passaggio della canzone.

Un trailer clamoroso

Non c'è dubbio che "To the Wilder" abbia contribuito in maniera importante a creare le straordinarie atmosfere del trailer di Death Stranding 2: On the Beach con Luca Marinelli, senza dubbio uno dei montaggi più intensi e coinvolgenti mai realizzati per la promozione di un videogioco.

Come ricorda Hideo Kojima nel post qui sopra, il brano di Woodkid è disponibile sulle piattaforme digitali, sia per l'acquisto che per lo streaming.