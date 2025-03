Alphabet acquisisce Wiz per una cifra record: ecco perché entra nella famiglia "Google"

Dopo le voci della mattinata di ieri, l'annuncio è finalmente arrivato: Alphabet, la holding di Google, ha ufficializzato l'acquisizione di Wiz , una società specializzata in cybersecurity per il cloud. La cifra è un record per la compagnia americana: ben 32 miliardi di dollari.

Perché Wiz è importante per Google

L'acquisizione arriva dopo un primo tentativo non andato a buon fine l'anno scorso, quando le trattative si erano interrotte a causa di una valutazione ritenuta insufficiente, pari a 23 miliardi di dollari. Wiz è una startup in forte crescita che collabora già con importanti aziende del settore, come Microsoft e Amazon, per fornire soluzioni di sicurezza informatica basate sul cloud. Wiz era stata valutata 12 miliardi di dollari a maggio 2024 e successivamente 16 miliardi di dollari in un'offerta di azioni ai dipendenti e stava considerando un'offerta pubblica iniziale (IPO) dopo il fallimento della precedente acquisizione.

Assaf Rappaport, CEO e cofondatore di Wiz

La strategia di Google appare a questo punto chiara: potenziare l'offerta di sicurezza per i suoi clienti di cloud computing e guadagnare un vantaggio rispetto ai concorrenti. Già nel 2022, il colosso di Mountain View ha inglobato due società di cybersecurity, Siemplify e Mandiant, rispettivamente per 500 milioni di dollari e 5,4 miliardi di dollari. Ora Wiz entrerà a far parte della divisione Google Cloud.

Assaf Rappaport, CEO e cofondatore di Wiz, ha commentato l'acquisizione con entusiasmo in un post sul blog ufficiale dell'azienda: "Prevediamo che questo cambiamento ci consentirà di agire e innovare ancora più velocemente. Entrare a far parte di Google Cloud equivale a mettere un razzo sulla nostra schiena: accelererà il nostro tasso di innovazione più di quanto potremmo ottenere come azienda indipendente."

Un fattore che aveva frenato l'acquisizione l'anno scorso erano le preoccupazioni di Alphabet e Wiz riguardo alla valutazione da parte dell'antitrust. Con il cambiamento dello scenario politico statunitense, in seguito all'elezione del nuovo presidente Donald Trump, sembra esserci maggiore fiducia in un esito positivo. Tuttavia, Andrew Ferguson, il nuovo presidente della Federal Trade Commission (FTC), ha dichiarato di voler mantenere un atteggiamento rigoroso nei confronti delle grandi aziende tecnologiche. È importante ricordare che Google è attualmente impegnata con il Dipartimento di Giustizia statunitense, che richiede la vendita di Chrome e potenzialmente anche di Android.

Per rassicurare le autorità antitrust, Google ha precisato che i prodotti Wiz continueranno a essere disponibili su piattaforme cloud concorrenti, tra cui Amazon Web Services, Microsoft Azure e Oracle Cloud. Inoltre, il Google Cloud Marketplace offrirà una varietà di servizi di sicurezza, non solo quelli di Wiz.

