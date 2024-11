Google deve vendere Chrome e, forse, anche Android, per il Dipartimento di Giustizia USA

In una proposta presentata alla Corte Distrettuale di Washington D.C. mercoledì 19 novembre 2024, il Dipartimento di Giustizia (Department of Justice, o DOJ, in inglese) ha chiesto a Google di separarsi dal browser Chrome , considerato un punto di accesso chiave per la ricerca sul web.

Le proposte del DOJ

La battaglia legale tra Google e il Dipartimento di Giustizia è ancora in corso e si prevede che avrà un impatto significativo sul futuro del gigante tecnologico americano. Il processo sui rimedi si terrà ad aprile e sarà compito del giudice Amit Mehta, lo stesso che aveva condannato Google per abuso di posizione dominante, determinare il modo migliore per ripristinare la concorrenza nel mercato della ricerca online.

Il giudice Amit Mehta

Tra le altre misure proposte dal DOJ c'è anche il divieto per Google di offrire denaro o altri incentivi a terze parti, come Apple e altri produttori di telefoni, per rendere il motore di ricerca di Google predefinito sui loro dispositivi. Si chiede inoltre di impedire a Google di favorire il proprio motore di ricerca su qualsiasi piattaforma di proprietà (come YouTube o Gemini), di consentire ai concorrenti di accedere al suo indice di ricerca a "costo marginale e su base continuativa" e di richiedere a Google di condividere i suoi risultati di ricerca, i segnali di ranking e i dati sulle query originate negli Stati Uniti per 10 anni.

Il Dipartimento di Giustizia sta anche valutando la possibilità di chiedere a Google di scorporare Android, il suo sistema operativo mobile. Questa opzione potrebbe essere presa in considerazione se le altre soluzioni proposte si dimostrassero inefficaci nel ripristinare la concorrenza nel mercato. Google potrebbe anche scegliere di separarsi da Android se non volesse conformarsi ad alcune delle altre regole proposte dal governo contro l'auto preferenza di Google Search in Android.