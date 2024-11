PS5 Slim Digital è in forte sconto su Amazon con le offerte del Black Friday 2024

Le caratteristiche di PS5 Slim Digital

PS5 Slim è la versione più recente della console di Sony, che rispetto all'originale ha dimensioni e peso leggermente inferiori. In questo caso si tratta della variante Digital, ovvero senza lettore ottico per leggere i dischi delle copie fisiche, che volendo può essere acquistato separatamente.

PS5 Slim Digital in verticale

Per il resto è identica alla console di lancio. Parliamo dunque dell'hardware di ultima generazione di Sony, equipaggiato con un processore AMD Ryzen Zen 2 a 8 core e una GPU AMD RDNA 2 personalizzata pensato per i giochi attuale generazione e con supporto per il ray tracing. L'SSD NVMe da 825 GB assicura tempi di caricamento veloci. Il controller DualSense introduce feedback aptico e trigger adattivi. Inoltre PS5 supporta l'audio 3D e la retrocompatibilità con la maggior parte dei giochi per PS4.