La classifica dei giochi e delle console più venduti in Europa a ottobre non mostrano un quadro positivo

Gamesindustry.biz ha condiviso i dati completi dei risultati di vendita dei videogiochi in Europa per il mese di ottobre, sia per quanto riguarda l'hardware che il software, con tanto di classifica completa.

Il gioco "vincitore" del mese è ovviamente Black Ops 6, il più recente Call of Duty: nessuno dubitava della cosa, prima ancora dell'arrivo dei dati. Continua a fare bene anche EA Sports FC 25, per la sorpresa di nessuno. Seguito da Dragoni Ball: Sparking! Zero. Indovinate: anche in questo caso ce lo aspettavamo visto l'enorme successo al lancio. Purtroppo però in generale le vendite da gennaio a ottobre 2024 continuano a essere inferiori allo scorso anno, precisamente del 28%.

Vediamo la classifica esatta, precisando che i giochi Nintendo non includono i dati digitali perché la compagnia di Kyoto non li condivide:

Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard) EA Sports FC 25 (EA) Dragon Ball: Sparking! Zero (Bandai Namco) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Super Mario Party Jamboree (Nintendo) Silent Hill 2 (Konami) Dragon Age: The Veilguard (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo) Undisputed (Plaion)

Fuori dalla Top 10 troviamo Metaphor: Refantazio, in undicesima posizione. Le vendite sono inferiori del 32% rispetto a Persona 5 Royale in un periodo comparabile. Gamesindutry ritiene comunque che il risultato sia positivo visto che parliamo di una nuova IP. Ha inoltre fatto meglio di tutti gli altri giochi di Persona