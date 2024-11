Dragon Age: The Veilguard al lancio in Europa ha venduto meno di Final Fantasy 7: Rebirth e Dragon's Dogma 2

Ottobre si è rivelato in generale un ottimo mese per il mercato del vecchio continente, con vendite in crescita del 12,6% su base annuale. Call of Duty: Black Ops 6 si riconferma un campione d'incassi. Il gioco ha superato del 5% i risultati di Modern Warfare 3 nello stesso periodo di tempo. Rispetto a Modern Warfare 2, invece, le vendite sono calate del 28%, ma c'è da considerare che si tratta del primo capitolo della serie su Game Pass, che per forza di cose ha avuto un impatto negativo sulle vendite tradizionali. Lo dimostra il fatto che guardando solo a PS5 e PS4 si è registrato un incrmento del 26% rispetto a Modern Warfare 2.

Dragon Ball: Sparking! Zero doppia le vendite di Kakarot

Molto bene anche Dragon Ball: Sparking! Zero, che ora è il titolo basato sul franchise con il miglior lancio di sempre in Europa. Giusto per dare un'idea, Dring afferma che in quattro settimane ha doppiato i numeri di vendita di Dragon Ball Z: Kakarot, che deteneva in precedenza il record. Super Mario Party: Jamboree è stato il quinto gioco più venduto in Europa a ottobre (nota: la classifica completa ancora non è stata svelata), seppur con il 6% di copie vendute in meno rispetto a Mario Party Superstars del 2021.

Sales of games were up 12.4% in October across Europe, driven by Call of Duty: Black Ops 6. Black Ops 6's first 2 weeks of sales are up 5% over last year's Modern Warfare 3 (which was a disappointing launch), but down 28% over 2022's Modern Warfare 2. But that doesn't tell the whole story (GSD data) — Christopher Dring (@dringo.bsky.social) 20 novembre 2024 alle ore 12:44

Silent Hill 2 si è posizionato sesto nella classifica dei giochi più venduti in formato digitale e fisico con vendite "decenti", ma, rimanendo nell'ambito dei rifacimenti di grandi survival horror del passato, sono inferiori del 57% rispetto a quanto fatto nello stesso periodo di tempo da Resident Evil 4 Remake e del 31% di Dead Space Remake.

Infine, Dring afferma che Dragon Age: The Veilguard ha avuto un lancio "morbido". Paragonandolo ad altri GDR usciti quest'anno, ha totalizzato vendite il 18% inferiori rispetto a Dragon's Dogma 2 e del 21% di Final Fantasy 7 Rebirth. È bene precisare che il gioco è uscito il 31 ottobre, dunque questi dati non offrono un quadro completo delle vendite in Europa dell'ultima fatica di Bioware, ma prendono in considerazione solo i numeri al lancio.